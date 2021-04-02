CNN: Капитолий США перекрыли в связи с попыткой неизвестного протаранить периметр безопасности

По информации корреспондента CNN, полиция блокировала подъезды к зданию американского конгресса в Вашингтоне. Это связано с инцидентом на контрольно-пропускном пункте в зоне безопасности Капитолия. Неизвестный пытался на автомобиле протаранить бетонное ограждение, а затем выскочил и размахивал ножом. Сообщается о ранении двух офицеров полиции.

Мы получаем больше информации о том, что именно произошло, когда стало известно о том, что этот человек, вероятно, протаранил барьер. Мы выяснили, что полиция Капитолия США выехала на место происшествия после того, как некий человек протаранил их автомобиль и ранил двух офицеров. Мы также получаем новые сведения о том, что этот человек, по словам информированного источника, размахивал ножом, когда полицейские выбрались из автомобиля, — отчасти из-за этого они и стали принимать меры. Итак, очевидно, что сейчас мы получаем новые крупицы информации от наших источников и пытаемся понять, что произошло у этого заграждения.

Я хотела бы ещё раз подчеркнуть, что это произошло на углу проспектов Конституции и Делавер. Проспект Конституции уже несколько недель перекрыт — вы не можете двигаться по этой важной транспортной магистрали в Вашингтоне, хотя за последние несколько недель некоторые из этих ограждений, некоторые части периметра безопасности были сняты из-за обеспокоенности и предположений, что, возможно, настало время двигаться дальше после событий 6 января. Однако существовали опасения по поводу новой угрозы для Капитолийского холма, и, возможно, людей, желающих нанести ущерб Капитолию. Я буду держать вас в курсе по мере того, как мы будем получать больше информации. Это новые детали, о которых нам стало известно за последние несколько минут.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2021 года.