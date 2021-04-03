CNN: попытка нападения на Капитолий может покончить со спорами о его защите

На протяжении долгого времени некоторые члены конгресса США настаивали на снятии ограждений и сокращении сил правопорядка вокруг Капитолия. Но после недавней автомобильной атаки на систему безопасности комплекса, в результате которой погиб один полицейский, законодатели могут согласиться с необходимостью сохранить дополнительную защиту, предполагает CNN.

Рядом с заграждением у капитолийского комплекса управлявший машиной подозреваемый сбил двух полицейских. После этого он вышел из автомобиля, размахивая ножом, сообщает полиция.

ЙОГАНАНДА ПИТТМАН, и.о. шефа полиции Капитолия: Он не отреагировал на словесные приказания. Подозреваемый начал бросаться на сотрудников полиции Капитолия, и в этот момент они открыли по нему огонь.

Официальные лица сообщили CNN, что по крайней мере один из полицейских получил ножевое ранение. Уильям Эванс, который служил в силах 18 лет, скончался от полученных травм. Второй сотрудник правоохранительных органов был ранен.

ЙОГАНАНДА ПИТТМАН: Я прошу вас мыслями и молитвами поддержать нашу семью, полицию Капитолия США.

Согласно источникам, подозреваемым оказался 25-летний Ноа Грин, который также скончался. По словам властей, ранее он не привлекал внимание столичной полиции. Пока нет никаких подтверждений его связей с террористическими организациями, мотивы подозреваемого остаются неизвестными.

РОБЕРТ КОНТИ, шеф полицейского департамента Вашингтона: Очевидно, что этот человек пытался добраться до чего-то или кого-то. Но его конкретные цели нам неизвестны.

На помощь полиции было незамедлительно отправлено подразделение Национальной гвардии. Большинство членов конгресса, у которых сейчас выходные, находились за городом. По словам властей, им неизвестно, была ли атака направлена против конкретного законодателя. Тем не менее, был принят приказ об экстренной блокировке комплекса.

Инцидент произошёл на фоне роста угроз в адрес законодателей в последние месяцы и споров о сворачивании дополнительной изгороди вокруг Капитолия, которая была воздвигнута после беспорядков 6 января, целью которых были законодатели, и уменьшение количества бойцов Нацгвардии в регионе. Некоторые члены конгресса в обеих партиях выказывали своё раздражение в последние несколько недель.

СКОТТ ДЕЖАРЛЕ, конгрессмен-республиканец от штата Теннеси: Вид колючей проволоки и тот образ, который это заграждение шлёт миру, приводит в уныние. Поэтому если угрозы больше не существует, то, я надеюсь, мы можем вернуться к нормальной жизни.

Сегодняшний инцидент может кардинально изменить эти споры.

АДРИАНО ЭСПАЙАТ, конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк: Случившееся показывает, что существуют люди, которые хотят нам навредить. И поэтому (для защиты Капитолия. — ИноТВ) мы должны делать больше и лучше.

В сегодняшнем случае реакция полицейских получила высокую оценку.

РАССЕЛ ОНОРЕ, отставной генерал-лейтенант Армии США: К сожалению, мы потеряли офицера Эванса сегодня. Но в целом система сработала. Полиция Капитолия отреагировала. Они остановили его. Система сработала.

БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Мы только что получили фотографии подозреваемого в этом деле, изображения 25-летнего Ноа Грина. Источники указывают его в качестве подозреваемого в этом нападении на ограждения Капитолийского холма. 25-летний Ноа Грин.

Ранее и.о. шефа полиции Капитолия Йогананда Питтман заявила нам, что на тот момент не было никаких доказательств, что случившееся было связано с каким-то конкретным членом конгресса. Но нужно учитывать, что власти всё ещё собирают информацию о возможных мотивах Ноа Грина.

Я также могу сказать вам, Вульф, что флаг перед Капитолием, который находится за моим правым плечом, был приспущен до середины флагштока буквально несколько секунд назад.

Чтобы почтить память Билли Эванса, который служил в полиции Капитолия на протяжении 18 лет. Это, действительно, уместный жест.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2021 года.