NBC: автомобильная атака на Капитолий вновь привлекла внимание к пробелам в системе безопасности

После того как афроамериканец Ноа Грин протаранил КПП у Капитолия, вновь зазвучали разговоры об усилении безопасности конгресса, сообщает NBC. Как отмечает телеканал, рабочая группа под руководством отставного генерала Рассела Оноре рекомендует нанять для охраны Капитолия ещё более 800 полицейских, а также использовать новые средства разведки.

Выздоровление и облегчение. Сослуживцы из полиции Капитолия радостно приветствовали своего выжившего товарища. Полицейский Кен Шейвер, пострадавший от нападения в пятницу, идёт на поправку.



Тем временем сегодня представляется всё более необходимым укрепить безопасность — после автомобильного нападения, унёсшего жизнь сотрудника полиции Билли Эванса, а также подозреваемого Ноа Грина.



После бунта (6 января. — ИноТВ) отставной генерал Оноре консультирует конгресс по вопросу безопасности.



РАССЕЛ ОНОРЕ, генерал-лейтенант Сухопутных войск США в отставке: Задача номер один — защитить Капитолий, при этом обеспечив стопроцентный доступ общественности.



Профсоюз полиции Капитолия призывает конгресс нанять больше людей и заявляет, что личный состав сейчас недоукомплектован на 233 сотрудника: «нам трудно соответствовать существующим рабочим требованиям…»



В центре споров о безопасности — ограждение. На этих выходных добавили ещё временных цементных барьеров, тогда как другое ограждение с армированной колючей лентой недавно было убрано. Многие законодатели выступают против того, чтобы ограждения стали постоянными.



РОЙ БЛАНТ, сенатор США: Не думаю, что это работает. На самом деле, ограждение было на месте, когда машина протаранила…



Келли, у генерала Оноре были также конкретные рекомендации касательно безопасности.



КЕЛЛИ О’ДОННЕЛЛ, корреспондент NBC News: Верно, Кейт. Рабочая группа, которую он возглавляет, говорит конгрессу, что нужно ещё несколько сотен, более 800 дополнительных сотрудников полиции, а также средства разведки, которых у департамента в данный момент нет. Кейт?



Дата выхода в эфир 04 апреля 2021 года.