Hill: стал «скучным и никудышным» — Трамп считает, что Twitter без него «скатился»

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Twitter стал «по-настоящему скучной» и «никудышной» соцсетью, так как интересным она была во многом благодаря ему, пишет The Hill. При этом Трамп уверен, что сейчас куда более «элегантным» способом для общения с миром стали пресс-релизы, который «расходятся повсюду».

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Twitter, назвав эту соцсеть «по-настоящему скучной» и «никудышной» на фоне заморозки его аккаунта, которая произошла в начале этого года, пишет The Hill.

При этом экс-президент заявил, что пресс-релизы, по его мнению, — это «куда более элегантная» форма общения по сравнению с Twitter.

«Вас отменили на «Твиттере». Вас отменили в социальных сетях. Так что теперь вы выкладываете свои президентские заявления. И они повсюду расходятся», — отметил ведущий Fox News Шон Ханнити, который брал интервью у бывшего американского лидера.

«Я действительно отлично распространяю информацию, потому что мы делаем релизы, — ответил на это Трамп. — Каждый раз, когда я выпускают пресс-релиз, он расползается повсюду. Это лучше, чем «Твиттер», и гораздо элегантнее. А «Твиттер» сейчас очень скучный. Многие люди с него уходят. «Твиттер» становится очень, очень скучным».

Экс-президент, который в прошлом был заядлым завсегдатаем Twitter до того, как его аккаунт заморозили в начале этого года, заявил, что считал этот проект компании «фиаско» до того, как он появился на этой платформе.

«Когда я пришёл на Twitter много лет назад, он был похоже на фиаско, концепцию, медиа-платформу. Это было фиаско. А потом он стал интересным. И, честно говоря, я думаю, что это произошло во многом благодаря мне. Было там очень интересно. А теперь он скучный. И никудышный», — считает он.

Twitter заморозил аккаунт Трампа в январе после беспорядков на Капитолийском холме. Позже экс-президент сообщил о намерении создать свою собственную онлайн-платформу.

«Мы изучаем эту возможность. Мы изучаем разные платформы. У нас есть много людей, которые хотят уйти с существующих платформ. Но они должны быть надёжными. Они не должны подчиняться Amazon и Google и людям, которые смогут тут же закрыть им возможность вещания», — отметил он.