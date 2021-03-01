WSJ: «могу разгромить демократов и в третий раз» — Трамп намекнул на участие в выборах-2024

На конференции консерваторов в Орландо Дональд Трамп не исключил, что может вновь побороться за президентское кресло на следующих выборах. При этом экс-глава Белого дома подчеркнул, что не намерен создавать собственную партию, сообщает The Wall Street Journal.

В Орландо на Конференции консервативных политических действий (CPAC) состоялось первое крупное выступление Дональда Трампа с момента его ухода из Белого дома. Во время своей речи он раскритиковал первые шаги президента Джо Байдена, сигнализировал о возможном участии в выборах и выставил себя «знаменосцем Республиканской партии», пишет The Wall Street Journal.

«Мы прошли путь, который не проходил никто другой. Мы вместе начали это путешествие, подобного которому никогда не существовало ранее, четыре года назад, и оно ещё далеко от завершения. Прочь сомнения, мы победим», — заверил участников конференции экс-президент.

Трамп также намекнул, что он может снова баллотироваться в 2024 году, повторив

«необоснованное» утверждение о том, что он выиграл ноябрьские выборы. «Возможно, я даже решу разгромить их (демократов. — ИноТВ) в третий раз», — сказал он.

В то же время экс-президент дал понять, что не собирается создавать новое политическое движение. «У нас есть Республиканская партия», — подчеркнул он.

Помощники Трампа заявили, что он, вероятно, не примет окончательного решения об участии в новой президентской гонке до промежуточных выборов в конгресс 2022 года. На них бывший американский лидер намеревается сыграть «ключевую роль при подборе кандидатов и наказании тех, кто проголосовал за его импичмент», предполагает WSJ.

По словам издания, другие потенциальные кандидаты-республиканцы в президенты 2024 года стремятся обратиться к сторонникам Трампа и сохранить его влияние на партию. «В Вашингтоне очень много тех, кто хочет просто стереть последние четыре года. Позвольте мне сказать вам это прямо сейчас: Дональд Трамп никуда не денется», — заявил собравшимся на конференции сенатор от штата Техас Тед Круз.

Львиная доля почти полуторачасового выступления самого Трампа, как и всех спикеров CPAC, была посвящена выборам 2020 года. Он осудил республиканцев, которые критиковали его заявления о победе, и назвал поимённо представителей «Старой доброй партии», которые голосовали за его импичмент и обвиняли его в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии.

«Избавьтесь от них всех», — сказал Трамп. «Псевдореспубликанцы, которыми мы окружены, уничтожат Республиканскую партию», — добавил он.

Кроме того, Трамп обрушился на миграционную политику Байдена, который планирует предоставить гражданство 11 млн нелегальных мигрантов. Он также обвинил действующую администрацию, что она недостаточно активно продвигает открытие американских школ, «идя на поводу» у учительских профсоюзов.

Вдобавок бывший президент призвал к разделению крупных технологических компаний, которые он назвал монополиями, чтобы усилить консервативные голоса в интернете. Ранее Twitter заблокировал аккаунт Трампа после «смертоносного» штурма Капитолия, напоминает The Wall Street Journal.