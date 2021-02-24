USA Today: Трамп подал апелляцию в Надзорный совет Facebook с требованием вернуть его аккаунты

Надзорный совет Facebook подтвердил, что получил апелляцию от экс-президента США Дональда Трампа, который хочет восстановить свои аккаунты, заблокированные после штурма Капитолия, сообщает USA Today. По запросу компании, независимый совет рассматривает дело о прекращении доступа Трампа к соцсетям и впоследствии примет решение о потенциальном возвращении бывшего лидера в Facebook и Instagram.

Независимый Надзорный совет (Oversight Board) Facebook, которому предстоит решить, может ли экс-президент США Дональд Трамп вернуться в соцсети компании, получил апелляцию от бывшего лидера с требованием восстановить его аккаунты, сообщает USA Today.

«Можем подтвердить, что нами было получено обращение от пользователя по делу, которое рассматривает Надзорный совет в отношении аккаунтов президента Трампа в Facebook и Instagram», — заявил представитель совета. Более подробно комментировать ситуацию он не стал.

Как отмечает издание, в январе Facebook сообщил, что передал Надзорному совету на рассмотрение дело о блокировке страниц экс-главы Белого дома из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа 7 января. С тех пор совет получил порядка 9 тыс. комментариев от представителей общественности на тему возможного восстановления аккаунтов бывшего президента. По мнению USA Today, это одно из наиболее значимых дел, с которыми сталкивался Надзорный совет Facebook, поскольку оно может иметь важные политические последствия для всей страны.

Ресурс напоминает, что совет был создан в 2020 году для рассмотрения спорных решений компании. Орган позиционируется как независимый, его решения не может оспорить кто-либо из руководства Facebook — даже гендиректор Марк Цукерберг. Тем не менее финансовую и техническую поддержку совета осуществляет сама компания.

Ранее платформа подчёркивала, что решение о блокировке Трампа далось ей непросто. «Наше решение блокировать доступ на тот момент президента Трампа было принято при чрезвычайных обстоятельствах: президент США активно разжигал жестокое восстание, призванное воспрепятствовать мирной передаче власти. Пятеро человек были убиты. Конгрессмены были вынуждены бежать из центра демократии. Такого никогда ранее не случалось, и мы надеемся, не случится вновь. Это была беспрецедентная череда событий, которая требовала беспрецедентных ответных мер», — прокомментировал тогда вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг.

После событий 7 января YouTube, Snapchat и Twitter также заблокировали аккаунты Дональда Трампа. По данным аналитической компании Harris Poll, бан экс-президента одобрило большинство американцев. Однако сторонники бывшего лидера и борцы за свободу слова предупреждают, что такие меры создают опасный прецедент, добавляет USA Today.

По делу о блокировке Надзорный совет Facebook пообещал сделать «тщательную и независимую оценку решения компании».