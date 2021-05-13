Вести: в офисе Зеленского рассказали, о чём будут говорить с Путиным

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Guardian: цена войны — британцы и канадцы гибли в Афганистане гораздо чаще американцев Guardian
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Guardian: отдых на Карибах за спонсорский счёт закончился для Джонсона парламентским расследованием Guardian
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ХАМАС заявило о готовности продолжить наносить удары по Израилю
Боевое крыло движения ХАМАС в секторе Газа «Бригады аль-Кассам» готово продолжить наносить удары по Израилю, заявил представитель военного подразделения Абу Убайда.
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В сети опубликовали видео конфликта с участием медиадиректора «Спартака»
В сети опубликовали видео конфликта с участием директора по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова, после которого он попал в больницу.
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Эффективность «Спутника V» изучат на образце индийского штамма
Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» изучат на образце индийского штамма.
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Финал Лиги чемпионов перенесён из Стамбула в Порту
Финальный матч Лиги чемпионов между английскими «Манчестер Сити» и «Челси» перенесён из Стамбула в Порту.
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В Кремле считают ерундой новые сообщения о «дворце в Геленджике»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ерундой новые сообщения про «дворец в Геленджике».
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Песков объяснил виртуальный формат переговоров Путина и Гутерреша
Генсек ООН Антониу Гутерреш, прибывший в Москву, пообщается с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Экс-тренер «Локомотива» остался под впечатлением от игры «Крыльев Советов»
Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в финале Кубка России по футболу.
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Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с Twitter 4 млн рублей
Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции о взыскании с Twitter штрафа в размере 4 млн рублей за отказ хранить данные российских пользователей на территории России.
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В декабре на МКС полетят космические туристы из Японии
Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава отправится на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз МС-20» в декабре этого года.
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Суд в Киеве начал заседание по делу Медведчука
Печерский районный суд Киева приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку по делу о госизмене.
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Названа предварительная дата боя за титул чемпиона WBC между Папиным и Макабу
Российский боксёр Алексей Папин в сентябре проведёт поединок с чемпионом мира в первом тяжёлом весе Всемирного боксёрского совета (WBC) Илунгой Макабу из Демократической Республики Конго.
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В Кремле заявили об отсутствии у России планов кого-либо поглощать
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что, по мнению ЕС, Россия якобы пытается «де-факто интегрировать» части Восточной Украины.
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В Кремле призвали решать палестино-израильский конфликт политическими методами
Вопрос палестино-израильского конфликта можно урегулировать только политико-дипломатическими методами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Лавров обсудил ситуацию в Израиле с главой МИД Египта
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самих Шукри в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Израиле.
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Экс-боец UFC Сосновский получил 8,5 года тюрьмы за похищение человека
Бывший российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дмитрий Сосновский осуждён на восемь с половиной лет тюрьмы за похищение бизнесмена в Москве и вымогательство у него денег.
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В США отреагировали на письмо отставных генералов о психическом состоянии Байдена
Действующие и бывшие американские военные и эксперты назвали антидемократическим письмо 124 отставных генералов и адмиралов, которые выразили сомнение в физическом и психическом здоровье президента США Джо Байдена.
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Карацев уступил Опелке и не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
Россиянин Аслан Карацев потерпел поражение от американца Райли Опелки в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.
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Александрова уступила Пегуле в третьем круге WTA в Риме
Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от американки Джессики Пегулы в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
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Песков: встреча Путина и Байдена находится в стадии обсуждения
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сроках и месте проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена находится в стадии обсуждения.
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Правительство выделит 5 млрд рублей в этом году на детский туристический кешбэк
Правительство России направит 5 млрд рублей на реализацию детского туристического кешбэка в этом году, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин.
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В Госдуме предложили обязать IT-гигантов открывать филиалы в России
Депутаты Госдумы планируют внести законопроект, который обяжет владельцев иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян открывать официальные представительства в России. Об этом сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.
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«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Лондонский футбольный клуб «Челси» официально презентовал новую домашнюю форму на сезон-2021/22.
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Мишустин предложил запретить добычу китов и дельфинов
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что кабмин предлагает запретить добычу китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства.
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Европарламент получил обращение ОПЗЖ по поводу преследования Медведчука
Европейский парламент получил обращение фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Верховной рады Украины по поводу подозрения Виктора Медведчука и Тараса Козака в госизмене, письмо изучается. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕП.
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Канделаки оценила предложение Кадырова Нурмагомедову сразиться с бойцом «Ахмата»
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который выразил готовность заплатить любые деньги бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову за поединок с одним из представителей бойцовского клуба «Ахмат».
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Антон Миранчук — о победе «Локомотива» в Кубке России: в своём стиле
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказался о победе команды над самарскими «Крыльями Советов» в финале Кубка России по футболу.
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В ЛНР резервистов призвали на военные сборы
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о проведении на территории ЛНР военных сборов с участием 3 тыс. граждан из состава резервных формирований.
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Карацев признался, что очень счастлив после победы над Медведевым на «Мастерсе» в Риме
Россиянин Аслан Карацев высказался о своей победе над соотечественником и второй ракеткой мира Даниилом Медведевым в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.
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Синхронистки Колесниченко и Ромашина выиграли техническую программу на чемпионате Европы
Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе в соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
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В Киеве сообщили, что глава МИД Венгрии принял приглашение посетить Донбасс
В Киеве сообщили, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто принял приглашение отправиться с поездкой в Донбасс.
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Чимаев заявил, что готов «порвать» Нурмагомедова
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил готовность выйти на поединок с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
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Правительство сообщило о постепенной стабилизации цен на продукты
Ситуация с ценами на продукты в России стабилизируется, однако требуют особого внимания цены на яйца, гречку, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар. Об этом сообщило российское правительство.
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В России за сутки выявили 8380 новых случаев коронавируса
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8380 человек. Всего в стране зафиксировано 4 913 439 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Агент Ларссона рассказал об интересе к футболисту со стороны топ-клубов
Михаэль Янсен, агент нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона, рассказал об интересе к нападающему состороны топ-клубов.
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Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран, в том числе посла России Евгения Лукьянова.
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Роналду установил историческое достижение для игроков «Ювентуса»
Португальский нападающий Криштиану Роналду установил историческое достижение среди футболистов туринского «Ювентуса».
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В сети вышел трейлер документального фильма об академике Сахарове
В интернете состоялась премьера трейлера документального фильма «Сахаров. Две жизни». Лента приурочена к столетию со дня рождения академика Андрея Сахарова.
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Полиция в Израиле задержала десятки человек после беспорядков
Пресс-служба полиции Израиля сообщила, что десятки человек были задержаны по всей стране после беспорядков. В том числе в городе Лод, где объявлен комендантский час.
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Уткин считает Николича идеальным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»
Известный спортивный журналист Василий Уткин считает наставника московского «Локомотива» Марко Николича идеальным кандидатом на пост главного тренера столичного «Спартака».
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СК возбудил дела по фактам обстрелов украинскими силовиками в Донбассе
Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту обстрелов украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, в результате которых погиб мирный житель.
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СМИ: Махачев проведёт бой с Тиаго Мойзесом 17 июля
Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев проведёт поединок с бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире UFC, который состоится 17 июля.
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Кадыров готов предложить Нурмагомедову любой гонорар за поединок в бойцовском клубе «Ахмат»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил готовность выплатить бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову любой гонорар за поединок с представителем бойцовского клуба «Ахмат».
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JP: Израиль готовит план наземной операции в секторе Газа
Военные Израиля разрабатывают варианты проведения наземной операции в секторе Газа, пишет The Jerusalem Post.
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Кныжов заявил, что вынужден пропустить чемпионат мира по хоккею из-за травмы
Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов заявил, что из-за травмы не сможет сыграть за сборную России по хоккею на чемпионате мира 2021 года в Риге.
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Рубль растёт к доллару и евро
Рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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«Атланта» и «Нью-Йорк» вышли в плей-офф НБА
«Атланта Хоукс» и «Нью-Йорк Никс» гарантировали себе участие в матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Всемирный банк признал переводы денег из России за рубеж самыми выгодными
Всемирный банк считает денежные переводы из России за рубеж самыми выгодными в мире. Об этом свидетельствует доклад финансовой организации по вопросам миграции и развития.
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Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением по поводу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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Пострадавшие в школе Казани хорошо перенесли транспортировку в Москву
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что восемь человек, пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии №175 и переведённые на лечение в Москву, хорошо перенесли транспортировку.
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В Москве рассказали о планах по благоустройству районов на северо-востоке столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству районов на северо-востоке столицы.