Вести: в офисе Зеленского рассказали, о чём будут говорить с Путиным

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, какие темы будут обсуждаться на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Как передают «Вести», Ермак заявил, что планируется проанализировать выполнение договорённостей нормандского саммита в Париже, поскольку принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не были реализованы.

На встрече президентов Украины и России, Владимира Зеленского и Владимира Путина, планируется проанализировать выполнение договорённостей нормандского саммита в Париже. Как пишут «Вести», об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне», — сказал Ермак.

Кроме того он заявил, что без участия российской стороны в переговорах конфликт в Донбассе решить не удастся. Ермак отметил, что сейчас Киев стремится «использовать любые дипломатические возможности», которые помогут привести к прогрессу в решении конфликта.

«Западные друзья Украины поддерживают нас, и мы действуем так, что каждая наша инициатива — абсолютно понятна и предсказуема для наших партнёров. В том числе это касается и вопроса о переговорах двух лидеров — Украины и России», — добавил Ермак.