СТРАНА: Блинкен назвал визит на Украину «продуктивным времяпрепровождением»

16:15
Шлеменко объяснил, почему ему не удалось досрочно победить Сантоса
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал свою победу над бразильцем Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 101.
16:03
«Матч ТВ»: «Болонья» интересуется футболистом ЦСКА Дивеевым
Итальянский футбольный клуб «Болонья» проявляет интерес к защитнику московского ЦСКА Игорю Дивееву.
16:02
Госсекретарь заявил о подрывающих мировой порядок действиях США
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в последние годы некоторые действия Соединённых Штатов подрывали мировой порядок.
15:55
Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым.
15:52
Марез признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез признан лучшим игроком недели в футбольной Лиге чемпионов.
15:45
Минздрав Белоруссии уточнил ситуацию с белорусской вакциной от COVID-19
Минздрав Белоруссии заявил, что белорусские учёные получили «кандидатный вариант» вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
15:38
Газизов отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» и «Локомотива» к Голубеву
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе московского «Локомотива», «Краснодара» и самарских «Крыльев Советов» к полузащитнику башкирской команды Артёму Голубеву.
15:32
За сутки в Румынии выявили более 1400 случаев коронавируса
В Румынии за сутки выявили 1422 случая коронавирусной инфекции, в результате чего общее число больных COVID-19 в стране достигло 1 063 949.
15:28
В «Спартаке» опровергли слух о подписании контракта с Виторией
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию, согласно которой клуб уже подписал контракт с португальским специалистом Руем Виторией.
15:22
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Рахмона 8 мая
Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече в Москве 8 мая обсудят ряд вопросов, включая ситуацию на таджикско-киргизской границе.
15:13
Шлеменко победил Сантоса на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одержал победу над бразильцем Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 101.
15:08
Муж убитой на Урале блогерши признался в преступлении
Муж Instagram-блогерши, тело которой было обнаружено на обочине трассы под Екатеринбургом, признался в её убийстве.
14:59
Англия впервые за девять лет возглавит таблицу коэффициентов УЕФА
Англия выйдет на первое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) благодаря удачному выступлению английских команд в еврокубках.
14:53
«Одноклассники» подготовили различные активности в честь Дня Победы
Социальная сеть «Одноклассники» подготовила различные активности в честь Дня Победы и призывает пользователей присоединяться к ним.
14:51
Лукашенко анонсировал раскрытие новых фактов по делу о попытке переворота в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые данные по уголовному делу о подготовке госпереворота.
14:48
В «Крыльях Советов» отреагировали на слухи о возможном трансфере Сергеева в «Краснодар»
Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Ивана Сергеева в футбольный клуб «Краснодар».
14:36
Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю годовщины Победы
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
14:35
Ротенберг высказался о поражении сборной России от Канады в финале ЮЧМ-2021
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал поражение национальной команды от Канады в финале юниорского чемпионата мира в США.
14:28
Нетаньяху и Путин провели телефонный разговор
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию на израильских северных границах.
14:24
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с приложения «Улица Героев»
Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием снять ограничение доступа к приложению «Улица Героев».
14:16
Баскетболист ЦСКА Клайберн признан MVP Евролиги в апреле
Форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн признан самым ценным игроком баскетбольной Евролиги по итогам апреля.
14:11
В Минэнерго высказались о ситуации с бесплатной газификацией частных домов
Глава Минэнерго России Николай Шульгинов высказался по поводу ситуации с бесплатной газификацией частных домов.
14:01
Боттас показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Испании, Мазепин — 20-й
Финский пилот Mercedes Вальттери Боттас показал лучшее время в первой свободной практике на четвёртом этапе «Формулы-1» Гран-при Испании.
13:57
Белоруссия всё ещё планирует направить посла в США
Белоруссия не отказывается от планов направить своего посла в США, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.
13:53
Пашков не считает достижением серебро сборной России по хоккею на ЮЧМ-2021
Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал поражение сборной России от Канады в финале юниорского чемпионата мира по хоккею в США.
13:46
Пасечник: у Порошенко нет шансов выиграть президентские выборы на Украине
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко не имеет шансов выиграть новые выборы президента Украины, заявил глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
13:42
СМИ: Сафонов попал в сферу интересов клуба АПЛ
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов попал в сферу интересов английского футбольного клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».
13:33
В Тюменской области действует природный пожар площадью почти 160 га
Природный пожар площадью примерно 160 га действует в 4 км от населённого пункта Первомайский в Вагайском районе Тюменской области.
13:32
Источник: «Локомотив» и «Краснодар» интересуются футболистом «Уфы» Голубевым
Полузащитник «Уфы» Артём Голубев попал в сферу интересов трёх клубов.
13:21
Focus: «Посейдон» и «Циркон» сохранят России статус сверхдержавы
Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Циркон» сделают для России возможным сохранение статуса сверхдержавы, заявил эксперт Focus Томас Егер.
13:16
На ПМЭФ-2021 будет действовать усиленный эпидемиологический контроль
На объектах проведения Петербургского международного экономического форума — 2021 (ПМЭФ-2021) будет действовать усиленный эпидемиологический контроль.
13:11
Собянин стал лидером в рейтинге глав регионов
Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил рейтинг влияния губернаторов по итогам апреля.
13:07
Экс-тренер сборной России считает, что «Локомотив» сыграет вничью с «Динамо»
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Динамо».
12:56
Мбаппе может стать послом кампании по вакцинации от коронавируса
Председатель французского комитета по вакцинам Ален Фишер заявил, что правительство страны хочет привлечь нападающего футбольного клуба ПСЖ Килиана Мбаппе в качестве посла кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции.
12:49
Лукашенко назвал условие проведения досрочных выборов в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, при каком условии он готов провести в стране досрочные президентские выборы.
12:44
Глава Минздрава ФРГ заявил об остановке третьей волны коронавируса
Германии удалось улучшить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и остановить третью волну, заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан.
12:37
СМИ: «Милан» готов заплатить €20 млн за Влашича
Итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает вариант с приобретением полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича.
12:36
Лукашенко заявил о создании белорусской вакцины от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусским учёным удалось создать собственную вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19.
12:23
На Украине заявили о выходе страны из третьей волны коронавируса
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна вышла из третьей волны коронавируса.
12:17
Тренер «Сочи»: если прорвёмся в еврокубки, понадобится два состава
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением по поводу усиления состава команды в случае выхода в еврокубки.
12:09
Синоптик рассказал о погоде 9 мая в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ожидать москвичам и гостям столицы 9 мая.
12:00
Капитан юниорской сборной России по хоккею объяснил поражение от Канады
Капитан юниорской сборной России по хоккею Никита Чибриков прокомментировал поражение от Канады в финале чемпионата мира 2021 года в США.
11:58
Белоруссия подготовила ответные санкции в отношении Запада
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона подготовила возможные ответные меры на случай новых санкций со стороны Запада.
11:55
Фетисов похвалил юниорскую сборную России после поражения от Канады в финале ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение юниорской сборной России после поражения от Канады в финале чемпионата мира 2021 года в США.
11:45
Атомная подлодка «Казань» принята в состав ВМФ России
В пресс-службе Минобороны России заявили, что атомная подлодка «Казань» принята в состав российского Военно-морского флота.
11:42
СМИ: «Спартак» готов пригласить трёх-четырёх новых ассистентов для Руя Витории
Московский футбольный клуб «Спартак» готов пригласить трёх или четырёх новых ассистентов для Руя Витории, который претендует на пост главного тренера команды.
11:29
Россияне назвали специальности с несправедливой зарплатой
По данным исследования сервиса по поиску персонала «Работа.ру»,
большинство россиян считают, что преподаватели, врачи и учёные получают несправедливо маленькую зарплату.
11:29
В Испании опубликовали последнее сообщение Месси экс-президенту «Барселоны» Бартомеу
В Испании опубликовали информацию о заключительном этапе отношений между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и бывшим президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу.
11:21
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы.
11:11
Венгрия подтвердила надёжность поступившей в Словакию партии «Спутника V»
Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что венгерская лаборатория подтвердила надёжность поступившей в Словакию партии вакцины от коронавируса «Спутник V».