Госсекретарь США: Штаты поддерживают порядок ради всего мира, в том числе и китайцев

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Штаты вовсе не хотят ограничить Китай, но их цель — поддержать сложившийся миропорядок в интересах всего мира, в том числе и самих китайцев. Блинкен приехал на встречу со своим британским коллегой Домиником Раабом, а впереди у них — встречи в рамках «Большой семёрки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвали возродить и расширить альянс G7, чтобы противостоять угрозам от «авторитарных государств», таких как Китай и Россия. Об этом они заявили во время пресс-конференции после совместных переговоров, пишет Guardian.

По словам Рааба, дверь для дипломатических отношений с авторитарными странами всегда открыта, но он также призвал Владимира Путина прекратить «нагнетание обстановки и сотрясание оружием у границы с Украиной, кибератаки, дезинформацию и отравление Алексея Навального, что было не просто нарушением прав человека, но использованием химического оружия на российской территории».

Блинкен, в свою очередь, говорил о Китае. По его словам, у США нет цели сдержать Китай. «Мы лишь пытаемся поддержать миропорядок, основанный на международных правилах», — заявил он, отметив, что западные страны много сделали не только для своего населения, но и во благо всего мира, в том числе и самих китайцев.

Ещё до поездки Блинкен обвинил Китай в репрессиях внутри страны и в агрессии за её пределами. Но при этом он заявил в интервью, что вооружённый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира не будет никому на пользу. И Рааб подтвердил, что Лондон и Вашингтон пристально следят за поведением Китая. Он также призвал Пекин сыграть свою роль в международных вопросах, таких как изменение климата.

Как отмечает автор статьи, заявления Блинкена показывают, как далеко Штаты ушли от политики эпохи Трампа «Америка прежде всего». Он сказал, что Вашингтону важно заниматься всеми вопросами, которые могут оказать влияние на жизнь американцев: пандемия, изменение климата, вредоносное действие новых технологий. По его словам, ни с одним из этих явлений даже Штаты не могут справиться в одиночку.

На вторник и среду запланированы переговоры стран «Большой семёрки», и они будут касаться международных вопросов, но Джо Байден пообещал, что это будет саммит демократий.

Блинкен также отметил «особые отношения» между США и Великобританией. По его словам, у Штатов нет союзника ближе, пишет Guardian.