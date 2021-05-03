CNBC: «громко лает, но не больно кусает» — Китай не хочет победы над США, он проверяет Байдена на прочность

«Дипломатическая бравада» и «военная напористость» Пекина направлены на достижение трёх основных целей: укрепление внутриполитических позиций Си Цзиньпина, разъединение США с их союзниками и создание положительного имиджа среди развивающихся стран, пишет CNBC. Более того, как утверждает автор статьи, главной задачей Китая в настоящий момент является не победа над США, а проверка готовности администрации Байдена действовать.

Высшие государственные чиновники США изучают возросшую дипломатическую браваду и военную напористость Китая со всем рвением профессиональных спортсменов, просматривающих видеозаписи игр своего самого находчивого соперника, пишет CNBC.

ЦРУ и Белый дом, Пентагон и Госдепартамент сообщают о повышенной готовности Китая перейти в наступление. Китайцы готовы дать отпор реальным и воображаемым обидам со стороны Соединенных Штатов и их союзников, даже если те усиливают военную активность вокруг Тайваня.

Новый посыл Пекина достаточно последователен: администрация Байдена, пытаясь подорвать подъём Китая, продвигает ложную и опасную риторику о конкуренции между демократической и автократической системами. Поэтому страны по всему миру должны решить, следовать ли за разъединяющими и приходящими в упадок Соединенными Штатами или принять сторону растущего, объединяющего и беспристрастного Китая.

Между строк председатель КНР Си Цзиньпин подразумевает, что нарушения прав человека и слабость демократии — это внутренние вопросы, не подлежащие обсуждению. Кроме того, представители Китая не стесняются публично критиковать ситуацию с расизмом и демократией в США, как это сделал экс-глава китайского МИДа Ян Цзечи в беспрецедентной 16-минутной обличительной речи 18 марта на открытии американо-китайских переговоров на Аляске.

Министр иностранных дел КНР Ван И тогда заявил: «Демократия — это не Coca-Cola, когда США производят сироп и весь мир имеет одинаковый вкус». По его словам, «использование демократии и прав человека для проведения ценностно-ориентированной дипломатии, вмешательства во внутренние дела других стран или разжигания конфронтации приведёт лишь к беспорядкам или даже к катастрофе».

Как утверждает автор статьи, под термином «катастрофа» Ван И имел в виду Тайвань: «Тайваньский вопрос является самым важным и деликатным вопросом в китайско-американских отношениях», — отметил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, противостоять независимости Тайваня и сепаратистским настроениями — также в интересах США. «Разыгрывать «тайваньскую карту» — это опасный ход, почти как игра с огнём.

В авторитарном Китае такие риторические и потенциально стратегические сдвиги не происходят случайно, поэтому американцам необходимо срочно понять их значение и отреагировать соответствующим образом. Как отмечает автор статьи, это будет нелегко, учитывая противоречивое сочетание высокомерия и неуверенности в последних действиях Китая.

С одной стороны, Си Цзиньпин проецирует растущую общенациональную уверенность в том, что для Китая настал «исторический момент». В год столетнего юбилея Коммунистической партии, успешно вышедшей из кризиса, вызванного пандемией, и объявившей о победе над нищетой в стране, он надеется воспользоваться толчком, который, по его мнению, может изменить правила игры.

В то же время Си отвечает на новые вызовы со стороны администрации Байдена, которая, в свою очередь, также быстро избавляется от последствий пандемии благодаря стремительной вакцинации населения и вливаниям в экономику страны $4 трлн. В этом году экономический рост США может сравняться или превысить рост Китая на 6,5%.

Лидеры двух стран, похоже, согласны в том, что они находятся «на этапе коренного перелома в истории», как на этой неделе заявил президент Байден в своей первой речи на совместном заседании Конгресса. «Мы соперничаем с Китаем и другими странами, чтобы победить в 21 веке», — уверен президент США.

Несколько иначе Си сформулировал эту мысль в ходе выступления на заседании Центральной партийной школы ЦК КПК в начале этого года: «Мир претерпевает глубокие изменения, которых ещё не видело это столетие, но время и ситуация на нашей стороне. Вот откуда берутся наша решимость и уверенность».

Однако в Байдене Си видит более методичного и последовательного лидера, настроенного на работу в рамках международных институтов, чем его предшественник.

12 марта Байден созвал первый саммит Четырёхстороннего диалога по безопасности, в котором приняли участие лидеры Японии, Австралии и Индии. 16 апреля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга стал первым иностранным лидером, посетившим Белый дом с момента вступления Байдена в должность. Вместо с Байденом они опубликовали первое с 1969 года совместное заявление в поддержку Тайваня.

Китайское руководство также застигли врасплох 22 марта, когда Соединенные Штаты, Европейский союз, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении китайских чиновников в связи с нарушениями прав человека в отношении уйгурского меньшинства в Синьцзяне. Ответ Пекина был молниеносным и, казалось бы, контрпродуктивным: Китай ввёл против чиновников Евросоюза более широкие санкции, чем сам Евросоюз против Китая. За своё жёсткое послание Пекину пришлось заплатить немалую цену — Европейский парламент заморозил недавно заключённое инвестиционное соглашение между Китаем и ЕС.

По-видимому, считает автор, у нынешнего подхода Китая есть три непосредственные цели: внутренняя аудитория, партнёры и союзники США и развивающиеся страны.

Приоритетом любого авторитарного лидера является политическое выживание. Президент Си, объединив националистов вокруг Гонконга и Тайваня и представив Соединенные Штаты как державу, решившую противодействовать подъёму Китая, похоже, укрепил свои позиции в КПК и ослабил потенциальных соперников.

Вторая цель китайской бравады — это упреждающие удары по союзникам и партнёрам США, которые необходимо нанести до того, как администрация Байдена сможет их мобилизовать. Китай также хочет продемонстрировать, что тем, кто переходят на сторону Вашингтона, придётся заплатить высокую цену. Один американский политик, чтобы объяснить эту стратегию, процитировал китайскую поговорку: «Убить курицу, чтобы напугать обезьяну».

Третья цель Си — это развивающиеся страны, где китайские успехи были самыми значительными. Цель состоит в том, чтобы изобразить Китай как более надёжного и последовательного партнёра, способствующего их развитию, с собственным вдохновляющим опытом модернизации и стремлением держаться подальше от внутренних дел других стран.

В то же время, конечно, Китай также испытывает администрацию Байдена на прочность. Цель состоит не в том, чтобы одержать победу над США, где растёт консенсус по поводу китайской угрозы. Скорее, это проверка готовности администрации Байдена действовать по любому ряду вопросов — от контроля за технологиями до прав человека, и особенно в отношении Тайваня.

Пекин, исходя из опыта, делает ставку на то, что Байден «громко лает, но не больно кусает». В таком случае в течение следующих четырёх лет можно рассчитывать на ещё большую браваду и напористость, утверждает CNBC.