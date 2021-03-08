CNBC: Пекин и Вашингтон представили собственные картины будущего мирового порядка — но определять его будет победитель

США и Китай представили свои взгляды на то, как должен быть устроен миропорядок: в Вашингтоне рассчитывают мобилизовать лагерь «свободных стран», чтобы отстоять демократию, в Пекине говорят о мультилатерализме и невмешательстве, даже если они оборачиваются ущемлениями прав человека, пишет на сайте CNBC глава «Атлантического совета»* Фредерик Кемп. По мнению аналитика, определить мироустройство будет суждено той из стран, которая выйдет победителем — и хотя преимущество на стороне Китая, у США есть все шансы одержать верх, заручившись поддержкой союзников.

«Кто займётся организацией миропорядка? Какие силы и чьи интересы будут определять будущее мира?» — вот главные вопросы, лежавшие в основе двух важных геополитических событий минувшей недели, одно из которых произошло в Вашингтоне, а другое — в Пекине, пишет на сайте CNBC гендиректор американского аналитического центра «Атлантический совет» Фредерик Кемп.

Как поясняет аналитик, первым из этих событий стала публикация американским президентом Джо Байденом «Временного стратегического руководства по вопросам национальной безопасности». Ещё ни одна президентская администрация США не публиковала подобный документ настоолько рано — и Байден поступил так для того, чтобы сразу же ясно дать понять, как он собирается расставлять приоритеты и достигать целей в быстро меняющемся мире, уверен автор.

О том, какие идеи лежат в основе руководства, рассказал в своей первой важной речи с момента вступления должность госсекретарь США Энтони Блинкен, продолжает Кемп. Это выступление главы Госдепа не только оказалось очень убедительным, но и подчеркнуло «необходимость в срочном порядке укрепить демократию в США и вдохнуть новую жизнь в альянсы и партнёрства Америки c другими странами», пишет он.

«Нравится ли нам это или нет, мир сам себя не организует, — цитирует автор Блинкена. — Когда США сдадут назад, можно ждать одно из двух: либо наше место займёт другая страна, но произойдёт это так, что наши интересы и ценности не получат поддержки, либо — что столь же плохо — его не займёт вообще никто, в результате чего мы получим хаос и все сопутствующие ему угрозы. Ни один из этих вариантов не полезен для Америки».

Главным инструментом в рамках такого стратегического мышления являются отношения с Китаем, который Блинкен назвал «крупнейшим геополитическим испытанием XXI века». «Китай — единственная страна, обладающая достаточной экономической, дипломатической, военной и технологической мощью для того, чтобы бросить серьёзный вызов стабильной и открытой системе международных отношений — всем тем правилам, ценностям и отношениям, благодаря которым мир живёт так, как этого хотим мы, поскольку в конечном счёте это служит интересам американского народа и отражает его ценности», — приводит Кемп слова госсекретаря.

Главное отличие подхода к Китаю Байдена по сравнению с его предшественником Трампом заключается в том, что во главу угла он ставит сотрудничество с партнёрами и союзниками, констатирует Кемп. Шаги, предпринятые на этой неделе США и Евросоюзом для снятия напряжённости в торговых отношениях, включая отмену введения различных пошлин и приостановление спора между Boeing и Airbus из-за государственных субсидий, подчёркивают, что новый президент США твёрдо намерен добиваться своих целей, отмечает глава «Атлантического совета».

Пекин, разумеется, предложил собственное видение будущего в ходе второго ключевого события минувшей недели — ежегодного заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которое стартовало в пятницу и продолжится на предстоящей неделе, пишет автор. По мнению Кемпа, председатель КНР Си Цзиньпин убеждён в том, что «Восток поднимается, а Запад идёт к упадку», и преимущество теперь оказалось на стороне Пекина. Си заявляет, что в отличие от Вашингтона, который предлагает миру хаос и неэффективность, Китай несёт порядок и рациональное управление, примером чему может служить то, насколько эффективнее Пекин с справился с «патогеном, который он же и выпустил на волю», подчёркивает американский аналитик

Наиболее конкретно о том, как Китай хочет организовать мир, Си говорил в конце января этого года на Всемирном экономическом форуме, который в этом году проходил в «виртуальном» режиме, напоминает автор. По его мысли, вселенские амбиции Пекина просматривались уже в заголовке речи китайского лидера, именованной «Пусть факел мультилатерализма осветит путь человечества к будущему». «Тогда как видение Байдена заключается в том, что США создаст группу единомышленников-демократов, вдохновлённых оздоровившейся Америкой, Си видит в будущем мир, где политическая система, культура и общество — это личное дело каждой стороны. В этом мире суждения Америки о ценностях считаются устаревшими», — сетует аналитик

Что стоит за таким ходом мыслей вполне ясно, полагает Кемп. «Как страны организуются внутри своих границ, и какие бы при этом ни возникали авторитарные структуры и ущемления прав человека — будь то в отношении уйгурского меньшинства в Синьцзяне, демократических активистов в Гонконге или даже в конечном счёте против независимости Тайваня — Вашингтона не касается», — поясняет глава «Атлантического совета».

«Каждая страна уникальна, имеет собственную историю, культуру и общественное устройство, и ни одна из них не стоит выше остальных, — говорил Си, обращаясь с участникам ВЭФ. — Лучшие критерии состоят в том, подходит ли история, культура и общественное устройство страны для того положения, в котором она пребывает, поддерживает ли всё это народ, способствует ли оно достижению политической стабильности». Китайский лидер также подчеркнул, что такой подход направлен на то, чтобы «избегать вмешательства во внутренние дела других стран.

В свою очередь, Джо Байден в сопроводительной записке к упомянутому стратегическому руководству писал так: «Я твёрдо верю, что демократия — это ключ к свободе, процветанию, миру и достоинству. Мы должны сделать так, чтобы наша модель не стала пережитком прошлого, ведь она — это самый лучший для нас путь к нашим надеждам на будущее. И если мы будем сотрудничать с нашими партнёрами-демократами, проявляя при этом силу и уверенность, то мы достойно встретим любой вызов и обойдём любого соперника».

А пока Вашингтон и Пекин представляли конкурирующие версии будущего мироустройства, американская НПО Freedom House представила ежегодный доклад о свободе мире, в котором аналитики заключили, что в настоящий момент в «свободных» странах проживает менее 20% населения планеты, чего не было с 1995 года, подчёркивает Кемп. Авторы исследования, озаглавленного «Демократия в осаде», писали: «Так как по миру в 2020 году ударили смертоносная пандемия, экономическая и физическая незащищённость и вооруженные конфликты, защитники демократии понесли тяжёлые потери в своей борьбе против авторитарных соперников, из-за чего баланс международных отношений сместился в сторону тирании». Согласно выводам экспертов Freedom House, число стран, где ситуация с политическими правами и гражданскими свободами ухудшается, вот уже пятнадцатый год подряд превышает количество тех государств, где в этом смысле всё налаживается, а в странах, где в ходе прошлого года пострадали демократические свободы, проживает почти 75% населения Земли, разъясняет автор материала.

Возможно, кому-то покажется, что ожидать сейчас от демократических стран резкой мобилизации и попыток сформировать миропорядок будет неуместно, но это совсем не так — именно сейчас, когда демократия подвергается серьёзным испытаниям по всему миру, и наступил тот момент, когда демократический лагерь должен сплотиться, дабы начать решать назревшие проблемы и защитить «победы свободы» последних 75 лет от дальнейшего разрушения, призывает глава «Атлантического совета».

По мнению аналитика, в администрации Байдена, которую «отрезвило» нынешнее положение дел в мире, понимают, что начинать нужно с внутренних проблем. Так, Энтони Блинкен высказался о том, какими методами Вашингтон будет продвигать демократию, весьма «скромно» — он сказал, что США будут использовать «собственный пример» и подталкивать другие страны к демократическим преобразованиям и борьбе с коррупцией, но откажутся от «затратных военных вмешательств», поскольку в прошлом такая тактика не сработала.

«В конечном счёте мир будет организован не по китайским или американским лекалам, а в соответствии с согласованными друг с другом национальными интересами отдельных стран, на которые будут влиять траектории движения двух ведущих держав, — подытоживает Кемп. — Си ставит на то, что набранный Китаем разгон уже не даст его остановить, что страны достаточно взаимосвязаны друг с другом экономически, и что китайская экономика уже стала жизненно необходимой для большинства союзников США. Президент Байден должен не только сместить этот нарратив, но и развернуть сотрудничество с другими странами во имя того, чтобы переломить тенденцию к ослаблению демократии».

* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.