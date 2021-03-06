National Interest: Западу нельзя позволить России сближаться с растущим Китаем
Исторически периодическое желание России обращаться к Востоку было реакцией на то, что она воспринимала как предательство или принуждение Запада. Ещё в середине XIX века российский писатель Фёдор Достоевский предупреждал о том, что при возрождении России после поражения в Крымской войне она обратится к своей «азиатской русскости», так как христианская Британская империя вступила в альянс с Османской империей. Поэтому, как пишет The National Interest, недавнюю дипломатическую размолвку России и Европейского союза, приведшую к тому, что министр иностранных дел России Сергей Лавров угрожал разорвать связи с ЕС, следует рассматривать как циклическую модель поведения, которая будет влиять на отношения России и Запада и мировой баланс сил в наступающем десятилетии.
Как отмечает автор материала, Владимир Путин с самого прихода к власти использует сотрудничество с Китаем в качестве геополитического и внутреннего ограждения перед предполагаемым западным вторжением. Он возложил на себя обязанности защищать «традиционную» Россию от либерального демократического Запада, и США и их союзникам не стоит надеяться, что в ближайшее время Россия изменит своё поведение.
Ссылки по теме
-
Xinhua: противостояние между Россией и США в Арктике начинает усиливаться
-
Al Jazeera: Судан становится новой сценой для противостояния США и России
-
Le Monde: жителям ЕС непонятен «европейский суверенитет», но они не против его укрепления
-
Обозреватель Figaro: мечта Байдена об альянсе демократий рискует разбиться об интересы союзников