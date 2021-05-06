Россия и олигархи: Блинкен рассказал, что мешает Украине

По итогам встречи с Владимиром Зеленским госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине мешают Россия и олигархи. Как пишет «СТРАНА», американский дипломат также добавил, что и США, и страны G7 поддерживают суверенитет и независимость Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украине мешают Россия и олигархи. Как передаёт «СТРАНА», об этом американский дипломат заявил по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Украине мешают внешние силы — Россия, и внутренние силы — олигархи, которые преследуют свои цели», — сказал Блинкен.

По его словам, страны G7 поддерживают суверенитет и независимость Украины.

«Я только вернулся из Лондона. Страны G7 поддерживают суверенитет и независимость Украины», — сказал госсекретарь.

Кроме того, Блинкен отметил, что наблюдается большая концентрация российских войск на границе с Украиной, хотя и частично они были отведены. Также он рассказал о том, какие встречи он уже провел в Киеве и о планах на сегодняшний день.

«Я сообщался с представителями фракций, митрополит Епифаний провёл экскурсию в храме, встретился с главой МИД — мы общаемся с ним с первых дней моей работы на посту, я глубоко почтил память погибших, что лишился жизни в борьбе за независимость Украины. У меня будет встреча с премьер-министром и очень мощным гражданским сообществом», — рассказал Блинкен.