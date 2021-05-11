СТРАНА: Зеленский не ожидает нападения России на Украину

Владимир Зеленский не разделяет мнение экспертов, которые прогнозируют нападение России на Украину осенью этого года. Как пишет «СТРАНА», украинский президент уверен, что если бы это случилось, то могла бы начаться мировая война, однако Москва не готова на это пойти.

Владимир Зеленский считает, что Россия не будет нападать на Украину, поскольку если бы это случилось, то могла бы начаться мировая война. Как передаёт «СТРАНА», об этом Зеленский заявил в ходе форума «Украина 30», посвящённого теме безопасности государства.

Зеленскому задали вопрос, готова ли Украина к вероятному нападению со стороны России, которое, по прогнозам экспертов, может случиться в сентябре текущего года

«Готовы ли мы? Мы в целом страна, в которой очень мощные героические военные. Мы это с вами понимаем. Готовы ли мы, готов ли мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов совсем. Если это случится, я уверен, что мы это уже чувствуем и по тем сигналам, которые есть, и по той дипломатической работе, которую мы сделали, по поддержке Европой и США независимости Украины. Я считаю, что Россия не может на это пойти. Потому что, я считаю, это может быть мировая война», — сказал Владимир Зеленский.

Также он заявил, что такая ситуация была бы очень опасной, однако «бояться нечего и некого, потому что мы на своей земле и защищаем её».

«Страшно только из-за таких событий, из-за таких угроз, что могут быть такие шаги. А такие шаги всегда исторически приводят к большим потерям: сотен, тысяч, миллионов людей. Потому мне кажется, что несмотря на экспертные мнения, всё же, которые говорят про сентябрь, я считаю, что такой мощной эскалации не может быть», — заявил украинский президент.