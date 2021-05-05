Вести: Зеленский уверен, что вступление Украины только укрепит Евросоюз

В ходе дискуссии с президентами Польши, Эстонии, Латвии, Литвы о будущем европейской политики Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС будет способствовать укреплению Европейского союза. Как пишут «Вести», украинский президент добавил, что Украина сейчас воюет «не только за свою независимость, но и за спокойствие на европейском континенте».
Вступление Украины будет способствовать укреплению Европейского союза. Как пишут «Вести», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе дискуссии с президентами Польши, Эстонии, Латвии, Литвы о будущем европейской политики во время мероприятий по случаю 230-й годовщины принятия польской конституции в Варшаве.
Зеленский выразил благодарность лидерам Польши и стран Балтии за поддержку Украины.
«Украинцы отдали за желание быть в Евросоюзе свои жизни на площади Независимости. Мне кажется, что Украина является мощной страной, которая только укрепит Евросоюз, и она это показывает — воюя на востоке не только за свою независимость, но и за спокойствие на европейском континенте», — заявил украинский президент.
Обращаясь к президентам Польши и балтийских государств, Зеленский призвал воспринимать Украину как равноправного партнёра.
«Касательно Украины в Европейском союзе. Вы знаете, мне кажется, что странам ЕС нужно понять, что нас, Украину, не нужно приглашать 20 лет в Европейский союз, нас надо там видеть как равноправного партнёра, как партнера неотъемлемого», — дрбавил Зеленский.
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