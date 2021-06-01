«Украина не хочет войны»: Зеленский пообещал не применять пятую статью НАТО

в случае вступления в НАТО Владимир Зеленский пообещал не применять пятую статью Альянса, которая предусматривает коллективный ответ в случае нападения на одну из стран. Как передаёт «Телеканал новин 24», Зеленский добавил, что Украина не хочет войны, поэтому Европейский Союз и Соединённые Штаты Америки могли бы гарантировать безопасность Киева.

Некоторые страны Организации Североатлантического договора опасаются, что Украина вступит в НАТО во время конфликта с Россией. Тогда Киев может применить пятую статью НАТО. Однако, как пишет «Телеканал новин 24», украинский президент Владимир Зеленский пообещал не применять соответствующий пункт.

По его словам, такие действия обсудили бы, ведь Украина не хочет войны. Он отметил, что остаётся вопрос, как выйти из сложной ситуации — вступления Украины в НАТО.

«Я могу ответить на этот вопрос. Украина может иметь план «б», — отметил Зеленский.

Такой план, по его словам, заключается в том, что Европейский Союз и Соединённые Штаты Америки могли бы гарантировать безопасность Украины. В частности после того, как Киев «вернёт свои оккупированные территории и восстановит целостность и суверенитет».

По мнению президента Украины, после таких действий у государства не должно быть неопределённых договоренностей, которые легко можно нарушить. В частности так, как это было с Будапештским меморандумом.

«Должны быть серьёзные игроки — ЕС и США. Они бы обеспечили Украине будущий особый безопасностный статус», — добавил Зеленский.