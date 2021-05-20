СТРАНА: Зеленский поздравил украинцев с Днём вышиванки в русской косоворотке

Президент Украины Владимир Зеленский в Instagram-аккаунте главы государства поздравил жителей страны с Днём вышиванки. Однако, как заметила «СТРАНА», на фотографии в посте Зеленский позирует не в украинской традиционной вышитой рубашке, а в русской косоворотке, которая отличается тем, что вырез на ней сбоку, а не посередине, как в украинском национальном костюме.

20 мая на Украине празднуют День вышиванки. Как пишет «СТРАНА», президент Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях фото, на котором они с супругой Еленой позируют в вышитых рубахах.

Снимок опубликован в Instagram-аккаунте главы государства.

«Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» — написал Зеленский в подписи к снимку.

Примечательно, отмечает издание, что Зеленский на фотографии позирует не в украинской традиционной вышиванке, а в русской косоворотке, которая отличается тем, что вырез на ней сбоку, а не посередине, как в украинском национальном костюме.

«Президент на День вышиванки разместил фотку в косоворотке — русской национальной рубашке. По интересному совпадению как раз сегодня обнародован президентский законопроект, по которому русским отказано в праве называться коренным народом Украины», — прокомментировал ситуацию Telegram-канал «Политика Страны».