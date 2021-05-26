СТРАНА: Зеленский намерен подчинить себе добровольческие отряды на Украине

Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект «О национальном сопротивлении», которым регламентирует создание сил территориальной обороны и добровольческих отрядов. Как выяснила «СТРАНА», если законопроект будет принят, то с 1 января 2022 года все силы территориальной обороны будут подчиняться президенту, его назначенцам на местах и военным. Таким образом, отмечает издание, у Зеленского появляется возможность создавать свои персональные «армии» на местах.

Владимир Зеленский подал в Раду законопроект с громким названием «О национальном сопротивлении», который регламентирует создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов. Как пишет «СТРАНА», если в 2014 году добровольческие батальоны в большинстве случаев создавались под эгидой МВД и его главы Арсена Авакова, то сейчас, если законопроект примут, все силы территориальной обороны будут подчиняться президенту, его назначенцам на местах и военным. Причём формировать добровольческие «армии» в регионах по закону можно будет уже сейчас, без всякой войны, и они будут и вооружены за счёт бюджета, и получат право использовать своё оружие. Журналисты проанализировали законопроект, который в случае принятия заработает уже с 1 января 2022 года.

Как отмечает издание, национальное сопротивление — это меры по привлечению населения Украины к обороне, причём как в мирное время, так и в особый период. Главное — в рамках «национального сопротивления» можно создавать добровольческие формирования. Создаются они по территориальному принципу, который совпадает с административным делением Украины — областей и районов. Причём в самом начале законопроекта оговаривается, что руководители территориальной обороны — а значит, и добровольческих отрядов — это чиновники, назначаемые президентом.

При этом оперативное управление теробороной осуществляют офицеры ВСУ — Генштаб делегирует их на должность начальников штабов для каждой зоны. То есть вся добровольческая вертикаль замыкается на президента, и у Зеленского появляется возможность создавать свои персональные «армии» на местах.

На территориальные армии возлагается широкий спектр задач — от военного сопротивления в случае войны до патрулирования улиц, охраны объектов и поддержания общественного порядка в мирное время.

«Участие в обеспечении мероприятий публичной безопасности и порядка в населённых пунктах», — говорится в законопроекте.

Это, пишет автор материала, важнейший момент, поскольку таким образом у назначенных президентом чиновников появляются полицейские функции, поскольку создаются альтернативные МВД формирования.

Также в документе говорится, что вопросами снабжения отрядов теробороны оружием и боеприпасами занимается командование Сил территориальной обороны. При этом ничего не говорится, каким вооружением собираются оснащать добровольческие отряды. По крайней мере, в документе нет никаких запретов на использование ими разных видов вооружения, в том числе тяжёлого.

Однако добровольческие структуры слишком серьёзно вооружать не станут, поскольку в законопроекте прописано, что «выполнение задач территориальной обороны осуществляется за пределами районов, где ведутся военные (боевые) действия». То есть на реальную войну отряды не рассчитаны, а вот выполнять разные «специфические» задачи вполне смогут.

Что же касается финансирования, то в законопроекте написано так: «Финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления осуществляется за счёт и в пределах средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов, а также из других не запрещённых законодательством Украины источников».

Что понимается под «другими не запрещёнными законодательством Украины источниками» не объясняется, но не исключено, что будут привлекаться и частные пожертвования под видом волонтёрской помощи.