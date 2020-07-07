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СТРАНА: украинский военный заявил об отсутствии «непосредственной угрозы» со стороны России

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Командующий Операции объединённых сил Вооружённых сил Украины Сергей Наев заявил, что на данный момент нет никаких признаков непосредственной угрозы вторжения со стороны Российской Федерации. Однако военные всегда должны быть готовы к любым сценариям развития событий, подчеркнул генерал-лейтенант в телеинтервью, комментируя предыдущее заявление командующего ВМС Украины о вероятной военной конфронтации с Москвой.
СТРАНА: украинский военный заявил об отсутствии «непосредственной угрозы» со стороны России
Reuters

Информация о скором вероятном вторжении войск Российской Федерации на территорию Украины со стороны Крыма, которую недавно озвучил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, рассматривается командованием украинских Вооружённых сил как преувеличенная угроза. Об этом заявил в телеинтервью командующий Операции объединённых сил Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. По данным Наева, такой угрозы на данный момент не существует, пишет «СТРАНА».

Как пояснил генерал-лейтенант, недавнее заявление нового командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы было сделано на основании недостаточных сведений о развитии ситуации на Таврическом направлении. «К его словам можно относиться так, что на данное время они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня», — считает Наев. 

«В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», — пояснил командующий Операции объединённых сил ВС Украины. Он также заявил, что на данный момент нет непосредственной угрозы «создания ударных группировок» со стороны неподконтрольных Киеву территорий на востоке страны, говорится в статье.

Вместе с тем Наев подчеркнул, что украинские военные всегда обязаны сохранять боевую готовность и быть начеку, чтобы оперативно отреагировать на любые ситуации. «Но мы отдаём себе отчёт, что как военные должны готовиться к любым сценариям», — заключил командующий Операции объединённых сил ВС Украины. 

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