СТРАНА: украинский военный заявил об отсутствии «непосредственной угрозы» со стороны России

Командующий Операции объединённых сил Вооружённых сил Украины Сергей Наев заявил, что на данный момент нет никаких признаков непосредственной угрозы вторжения со стороны Российской Федерации. Однако военные всегда должны быть готовы к любым сценариям развития событий, подчеркнул генерал-лейтенант в телеинтервью, комментируя предыдущее заявление командующего ВМС Украины о вероятной военной конфронтации с Москвой.
Информация о скором вероятном вторжении войск Российской Федерации на территорию Украины со стороны Крыма, которую недавно озвучил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, рассматривается командованием украинских Вооружённых сил как преувеличенная угроза. Об этом заявил в телеинтервью командующий Операции объединённых сил Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. По данным Наева, такой угрозы на данный момент не существует, пишет «СТРАНА».
Как пояснил генерал-лейтенант, недавнее заявление нового командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы было сделано на основании недостаточных сведений о развитии ситуации на Таврическом направлении. «К его словам можно относиться так, что на данное время они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня», — считает Наев.
«В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», — пояснил командующий Операции объединённых сил ВС Украины. Он также заявил, что на данный момент нет непосредственной угрозы «создания ударных группировок» со стороны неподконтрольных Киеву территорий на востоке страны, говорится в статье.
Вместе с тем Наев подчеркнул, что украинские военные всегда обязаны сохранять боевую готовность и быть начеку, чтобы оперативно отреагировать на любые ситуации. «Но мы отдаём себе отчёт, что как военные должны готовиться к любым сценариям», — заключил командующий Операции объединённых сил ВС Украины.
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