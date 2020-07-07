СТРАНА: украинский военный заявил об отсутствии «непосредственной угрозы» со стороны России

03:00 Лукашенко заявил, что не допустит погружения в пучину коррупции Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит погружения страны в пучину коррупции.

03:00 Сёмин заявил, что Кикнадзе настраивал против него футболистов «Локомотива» Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что генеральный директор клуба Василий Кикнадзе настраивал против него игроков команды.

03:00 В МИД рассказали о позиции России по выходу США из ДОН Российская сторона не намерена уговаривать Соединённые Штаты остаться в Договоре по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев.

03:00 Госдума приняла закон о регистре получателей льготных лекарств Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании федерального регистра льготников, которые имеют право на бесплатные лекарства.

03:00 СМИ рассказали, когда «Спартак» объявит имя нового гендиректора Московский футбольный клуб «Спартак» намерен объявить имя нового генерального директора не позднее 15 июля.

03:00 СМИ: «Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отклонил предложение московского ЦСКА по покупке форварда Адольфо Гайча за €8 млн.

03:00 Рособрнадзор рассказал о проведении ЕГЭ по русскому языку По данным Рособрнадзора, оба дня сдачи единого государственного экзамена по русскому языку прошли без нарушений и сбоев. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

03:00 Махачев заявил, что Абдулманап Нурмагомедов был для него больше чем просто тренер Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

03:00 «Спартак» подтвердил уход Цорна с поста гендиректора клуба Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с поста генерального директора команды Томаса Цорна.

03:00 Защита семьи Захарова попросит об открытом процессе по делу Ефремова Адвокат семьи погибшего в результате ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский сообщил, что будет просить суд об открытом судебном процессе в отношении актёра Михаила Ефремова.

03:00 Три человека утонули в Новосибирске, спасая из воды девочку Двое мужчин и 14-летний подросток во вторник утонули в Оби в Новосибирске, спасая из реки 12-летнюю девочку.

03:00 СМИ: «Спартак» рассматривает бывшего вице-президента «Монако» на пост гендиректора Руководство московского футбольного клуба «Спартак» рассматривает Вадима Васильева на пост генерального директора.

03:00 В Астраханской области предотвратили теракт Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области, задержан мужчина, который готовил вооружённое нападение на административные здания.

03:00 Нигматуллин считает, что Гончаренко удалось перезагрузить ЦСКА Бывший голкипер сборной России по футболу и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением по поводу отъезда главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко в Белоруссию, после которого специалист вернулся к своим обязанностям и команда победила в двух матчах.

03:00 СК проверит данные о невыплате зарплаты курьерам в Москве Следователи организовали проверку в связи с сообщениями СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам сервиса по доставке еды в Москве.

03:00 Рахимов высказался об ошибках «Краснодара» в матче с «Зенитом» Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» и московского «Локомотива» Рашид Рахимов считает, что у «Краснодара» отсутствует баланс в игре, что лишний раз показал матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

03:00 Госдума приняла закон о присяге для росгвардейцев Госдума приняла в третьем чтении закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке её принесения. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

03:00 СМИ сообщают, что Цорн отправлен в отставку с поста гендиректора «Спартака» Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн покинул свой пост.

03:00 Миссия ВОЗ прибыла в Туркменистан для выяснения ситуации с COVID-19 Миссия ВОЗ прибыла в Туркменистан для выяснения того, какова ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

03:00 Стало известно, кто прокомментирует матч «Спартак» — «Локомотив» Матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» прокомментируют Денис Казанский и Нобель Арустамян.

03:00 Акимов заявил о планах повысить зарплату сотрудникам «Почты России» Глава «Почты России» Максим Акимов во время рабочей встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что зарплата будет повышена 48 тыс. сотрудников почты.

03:00 Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

03:00 Агент опроверг слова Цорна о переговорах «Спартака» с Рассказовым по поводу контракта Валериюс Мижигурскис, агент защитника московского «Спартака» Николая Рассказова, опроверг слова генерального директора клуба Томаса Цорна о переговорах по продлению контракта с игроком.

03:00 Рогозин прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса» Советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации, заявил её глава Дмитрий Рогозин.

03:00 Правительство планирует выделить 5 млрд рублей на отпускные медикам Правительство планирует выделить более 5 млрд рублей на отпускные медикам. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

03:00 Синоптик предупредил о возможных смерчах в Московском регионе Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что локальные смерчи, грозы, град и ливни ожидаются в Москве в вечерние часы во вторник, 7 июля.

03:00 СМИ: «Барселона» намерена понизить зарплату Месси Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» собирается сократить зарплату нападающему и капитану команды Лионелю Месси.

03:00 В Минкомсвязи рассказали об отслеживании контактов больных COVID-19 Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов рассказал, что система отслеживания контактов больных коронавирусной инфекцией COVID-19 не предусматривает обработку личных данных.

03:00 Стала известна дата старта чемпионата России по пляжному футболу 2020 года В бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердили дату начала и регламент чемпионата России по пляжному футболу 2020 года.

03:00 СК возбудил дело в отношении полковника ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 93-й отдельной механизированной бригады полковника ВСУ Дмитрия Брижинского. Об этом RT сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

03:00 В Кремле назвали приоритетом борьбу с бедностью Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приоритетом для российских властей является ликвидация бедности, на эти цели направлены практически все программы развития.

03:00 Завершено расследование двух дел о фото нацистов в «Бессмертном полку» Следственный комитет завершил расследование двух уголовных дел о публикации фото нацистов на виртуальной акции «Бессмертный полк». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

03:00 Мосгорсуд отклонил апелляцию хоккеиста Зайцева, оставив детей его бывшей жене Московский городской суд отклонил апелляцию российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева и постановил, что дети спортсмена будут проживать с их матерью, его бывшей женой Маргаритой Готовцевой.

03:00 Экспорт продуктов из Латвии в Россию превысил досанкционный уровень В прошлом году общий объём экспортированных из Латвии в Россию продуктов превысил уровень, который был до введения продуктового эмбарго Москвой в 2014 году.

03:00 Ян заявил, что его карантин перед боем за титул чемпиона UFC завершён Российский боец смешанного стиля Пётр Ян заявил, что его карантин перед поединком с бразильцем Жозе Алдо за титул UFC в легчайшем весе завершён.

03:00 В Китае более 20 человек погибли при падении автобуса в водохранилище Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Global Times.

03:00 Талалаев считает, что Полуяхтов не заслужил удаления в матче с «Ростовом» Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал эпизод с удалением защитника команды Владимира Полуяхтова в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

03:00 В Крыму задержали семь исламистов «Хизб ут-Тахрир» Сотрудники силовых ведомств задержали в Крыму семерых участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

03:00 В ВОЗ оценили опасность распространения бубонной чумы По словам официального представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, ВОЗ не считает, что случаи бубонной чумы в Китае и Монголии представляют опасность, но в организации следят за ситуацией.

03:00 Российский боец Хабилов заявил, что не выступит на турнире UFC на «Бойцовском острове» Российский боец смешанного стиля Рустам Хабилов сообщил, что не выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

03:00 Адвокат Ефремова рассказал о позиции защиты в суде Защита актёра Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы рассчитывает на принятие судом доказательств невиновности артиста. Об этом, как сообщает телеканал «360», заявил его адвокат Эльман Пашаев.

03:00 Нигматуллин: пока «Локомотив» движется на багаже Сёмина Бывший голкипер сборной России по футболу и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что пока рано делать первые выводы о работе нового главного тренера команды Марко Николича, который сменил на этом посту Юрия Сёмина.

03:00 Рахимов рассказал, в чём «Зенит» превосходит конкурентов в РПЛ Бывший главный тренер «Ахмата» и «Локомотива» Рашид Рахимов поделился мнением о сильных сторонах петербургского «Зенита», который досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 В Кремле прокомментировали антироссийские санкции Великобритании Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с публикацией антироссийского санкционного списка Великобритании, будет применён принцип взаимности.

03:00 Посол ЕС оценил возможность открытия границ для россиян Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что говорить о включении России в список стран для открытия границ с ЕС пока рано.

03:00 Жиго считает, что матч ЦСКА — «Спартак» получился странным Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о поражении от столичного ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 В Кремле отреагировали на задержание советника главы «Роскосмоса» Задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в передаче сведений, которые составляют гостайну, не связано с журналистской деятельностью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

03:00 Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым перенесён в Сочи Поединок между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаловым пройдёт 24 июля в Сочи на турнире ACA 107.

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