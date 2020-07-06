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Думская: новый командующий ВМС Украины пообещал вернуться в Севастополь

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За последние 20 лет всё, что касается отношений Украины с Россией, включая события в Крыму, имеет только два цвета: белый — украинский, и чёрный — российский, заявил в интервью изданию «Думская» командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он также подчеркнул, что за последние годы Украина значительно укрепила свой военно-морской потенциал и твёрдо намерена вернуть себе Севастополь, поскольку по-прежнему считает этот город «главной базой» своих Военно-морских сил, говорится в статье.
Думская: новый командующий ВМС Украины пообещал вернуться в Севастополь
Reuters

Корреспонденты украинского издания «Думская» побеседовали с недавно назначенным командующим ВМСУ контр-адмиралом Алексеем Неижпапой, приурочив это интервью к Дню Военно-морских сил Украины, который отмечался в воскресенье. Главными темами беседы стали кадровые вопросы, план перехода к стандартам НАТО, недостроенные и приобретаемые Украиной корабли, социальное обеспечение моряков — и конечно же, взаимоотношения с Россией и проблема Крыма, отмечается в статье. 

В частности, Неижпапа поставил под сомнение неоднократно мелькавшие ранее в СМИ сообщения о том, что Украина может получить американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Контр-адмирал пояснил, что это корабли экспедиционного флота для сопровождения конвоев и поиска подводных лодок, разработанные ещё в 1970-х годах. Это самый массовый тип американских фрегатов, построенных после Второй мировой войны, однако системы этих кораблей уже давно устарели, с них уже давно было снято ракетное вооружение и использовались только артиллерийские системы, подчеркнул главком ВМСУ. 

Они были исключены из состава действующего флота США ещё в 2015 году и уже пять лет находятся в резерве как устаревшие. Кроме того, поскольку эти фрегаты предназначены для океанской волны, они имеют соответствующие масштабные размеры, поэтому Украине просто негде будет их дислоцировать, пояснил Неижпапа: «Эти корабли гораздо больше «Гетмана Сагайдачного» по водоизмещению, по длине. И тут встаёт вопрос о базировании этих фрегатов. Сейчас нам просто негде их разместить». С другой стороны, и расходы на поддержание их технической готовности Киеву сейчас просто не по карману, признал контр-адмирал: «Восстановление и эксплуатация этих кораблей будет стоить больше, чем покупка корветов».

В то же время Украина планирует активно закупать специализированные противоминные корабли, тральщики, в связи с повышенным уровнем «минной опасности» в Черноморском регионе, заявил главнокомандующий. «Это один из трёх приоритетов, которые мы ставим для ВМС, потому что минная опасность на Чёрном море — это колоссальная угроза. Вероятность того, что в районах возле Одессы, Южного, Черноморска могут появиться вражеские мины, остановит всё судоходство в нашем регионе. А это, как-никак, больше 7 процентов ВВП», — подчеркнул Неижпапа в беседе с журналистами. Именно поэтому, по его словам, покупка новых противоминных комплексов и противоминных кораблей является «суровой необходимостью», это заложено в стратегию развития ВМС Украины и является одним из приоритетов. 

Что касается недостроенных украинских кораблей, таких как крейсер «Украина» и корвет «Владимир Великий», главком пояснил, что крейсер «Украина» было окончательно решено не включать в состав Военно-морских сил. Это океанский корабль старого советского проекта, все системы вооружений на нём были исключительно российского производства, и он уже давно утратил свою роль, заявил Неижпапа: «Сам крейсер — это большая мишень, и не более того. Чтобы он вышел в море, необходимо огромное количество других кораблей, авиации, нужно соответствующее обеспечение. Он расходует столько топлива, что хватит, наверное, нескольким областям. Он очень энергоёмкий».

Кроме того, этот корабль был задуман как «убийца авианосцев», а его задачей в 1980-е годы было уничтожение авианосных ударных групп Соединённых Штатов, что для Киева в условиях нынешнего противостояния с Москвой и дружбы с Вашингтоном уже не актуально, пояснил контр-адмирал: «У нас таких задач нет, поэтому использовать его по назначению мы не сможем. Нам надо уничтожать российские корабли, а у них таких авианосцев пока ещё нет. Единственный их авианесущий корабль — «Адмирал Кузнецов» — находится на ремонте, который грозит стать вечным. В общем, авианосцев у России нет, поэтому «убийцы авианосцев» Украине не нужны». 

В то время как корвет — это гораздо более перспективный проект, тем более что партнёры Украины по Черноморскому региону, в том числе Болгария и Румыния, разворачивают программы по корветам, пояснил Неижпапа. Это универсальный класс, который может выполнять задачи в Чёрном море, имеет соответствующую систему противовоздушной обороны и мощные комплексы радиоэлектронной борьбы — что делает его защищённым от огневого воздействия противника с воздуха. При этом по стоимости украинский корвет выходит в полтора раза дешевле, чем у партнёров, подчеркнул контр-адмирал: «На него государство уже потратило полмиллиарда гривен — естественно, выбросить эти деньги невозможно: нас никто не поймёт. Многие составные части этого проекта уже разработаны, изготовлены и будут поставлены и на этот корвет, и на «Гетман Сагайдачный», модернизация которого будет осуществлена уже в этом году».

По его словам, Украина планирует спустить на воду корвет «Владимир Великий» уже в 2023 году. Параллельно продолжается разработка комплексов «Нептун» для постановки на морские платформы, испытания этого комплекса завершились совсем недавно с большим успехом, заявил главком ВМСУ: «Это прорыв в ракетостроении Украины. В мире не так много стран, которые могут себе позволить замкнутый цикл производства таких ракетных комплексов». Он пояснил, что «Нептун» будет поставлен и на новый корвет — и тогда Украина будет иметь полностью свой комплекс ракет, которые будут базироваться как на корабельных платформах, так и на береговых, и на авиационных платформах тоже, отмечается в статье. Этот проект поддерживает президент Зеленский и руководство Минобороны.

Что касается Азовского моря, ВМС Украины также планируют активные действия в этом регионе и не намерены отдавать его Москве, подчеркнул Неижпапа: «Говорил много раз и повторю снова: Азовское море — это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли, — у них не получится. Уже в этом году мы увеличим количество единиц в Азовском море. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI — всего 16 единиц. Естественно, часть из них обязательно будет в Азовском море. С ракетными комплексами на борту, более эффективными для этого региона».

Катера Mark VI — это универсальная платформа, на которой можно установить оружие и оборудование по нескольким направлениям, начиная от функции патрулирования и заканчивая высадкой диверсионных сил возле берега противника, оборудование для поиска и уничтожения мин, ракетные комплексы малой дальности для уничтожения противника. Кроме того, Mark VI обладают своей информационной системой: все катера этого типа находятся в одном информационном пространстве и передают данные онлайн, главное — уметь профессионально их использовать, рассказал контр-адмирал в беседе с журналистами.

Он также обвинил Россию в том, что она намеренно «ждёт момента для конфронтации», однако Украина за прошедшие годы усердно к этому готовилась и нарастила военный потенциал: «Естественно, когда начнётся следующий этап агрессии с их стороны, они захотят это сделать незамедлительно — прошло шесть лет, но по-настоящему серьёзных шагов по морю они не провели. А мы усилили оборону — усилили компонент морской пехоты, укрепили береговую безопасность. Сейчас, слава Богу, вектор изменился: сейчас мы делаем усиление на море», — заявил Неижпапа в интервью.

По его словам, из этапа выживания флот Украины сейчас переходит на этап развития, поскольку президент и министр обороны дали ВМС карт-бланш: разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота, передаются земельные участки на берегах Чёрного и Азовского морей для создания достойных баз ремонта и обслуживания кораблей. «Внимание со стороны государства сейчас уделяется ВМС большое — без нас не будет моря у Украины, а без моря не будет Украины. Понимание у руководства есть — это позитив, и мы его будем максимально использовать во благо Военно-морских сил», — подчеркнул контр-адмирал.

Он также рассказал, что его предшественники в командовании ВМС провели колоссальную подготовительную работу. «После выхода из Крыма нас было чуть больше двух тысяч, а сейчас — больше десяти тысяч. Наши морские пехотинцы, надо отдать должное командованию морской пехоты, — выполняют свои задачи и делают это успешно. Мы сейчас имеем хороший береговой компонент. В 2014-м его практически не было. По оснащению, по духу, по подготовке мы гораздо сильнее, чем были в Крыму, — ну, понятно, что не было тогда войны», — заявил Неижпапа. Теперь главная задача, по его словам, заключается в том, чтобы Украина в случае конфликта смогла принять основной удар агрессора не на берегу, а на море, и успешно сдержать его: «Мы должны сделать так, чтобы противник находился у своего берега, зная, что мы сильные. Сделать так, чтобы мы не ждали, когда он придёт к нам».

Неижпапа подчеркнул при этом, что «главной базой Военно-морских сил Украины» по-прежнему остаётся Севастополь, и никто не сможет заставить от этого отказаться. «Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь. Если вы посмотрите — у меня в приёмной висят фотографии кораблей — там на них написано «Севастополь». Я их специально повесил, чтобы все понимали, что главная база ВМС Украины — это Севастополь. Там я прослужил всю свою корабельную жизнь. Мы вернёмся», — заявил главком ВМСУ.

По словам контр-адмирала, за последние двадцать лет ситуация в отношениях с Россией и всё, что связано с событиями в Крыму, имеет для него лишь два цвета: белый — украинский, и чёрный — российский. «Серого цвета я не воспринимаю. То бишь, нельзя быть вроде украинцем и говорить: «Да, мы вышли», — и при этом поддерживать отношения с той властью, которая там находится сейчас. Для меня это неприемлемо», — рассказал Неижпапа. Он категорически осудил при этом любые контакты с российской стороной: «Я, конечно, понимаю, что многие оставили там жильё, ценности, родственников, — но я не могу понять, как у офицера Вооружённых сил Украины может быть паспорт страны, с которой мы воюем. Я к этому отношусь категорически: я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Всё. Точка».

Главком ВМСУ также пояснил, что Киев продолжает готовиться к «полномасштабной военной конфронтации», хотя и понимает, что это неизбежно повлечёт значительные потери. «Как только мы поймём, что в Крыму начнёт восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придётся отвечать на вызовы», — заключил контр-адмирал в интервью «Думской».

 

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Думская Украина Европа
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