Die Welt: «нужно многое обсудить» — Столтенберг предложил Москве возродить совет Россия-НАТО

Отношения НАТО и России достигли своей низшей точки со времён окончания холодной войны, пишет Die Welt, ссылаясь на слова генсека альянса Йенса Столтенберга. По словам Столтенберга, для преодоления нынешних трений нужен диалог: глава альянса предложил новую встречу в рамках совета Россия-НАТО, не заседавшего уже 19 месяцев.

За неделю до саммита НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг призвал провести встречу, пишет Die Welt. Издание отмечает, что совет Россия-НАТО не заседал уже 19 месяцев. «Мы уже более года назад пригласили российское правительство на новую встречу, однако не получили положительного ответа», — приводит издание слова Столтенберга.

«Мяч сейчас на стороне России. Я вновь хочу пригласить Россию на встречу совета Россия-НАТО, которую следует провести как можно скорее. Нам нужно обсудить многое, что находится в сфере общих интересов России и НАТО», — заявил глава альянса.

Говоря о возможных темах для обсуждения, Столтенберг упомянул обмен данными о военных манёврах с целью «предотвратить недопонимание и возможный рост напряжения». В качестве ещё одной темы генсек НАТО предложил повышение прозрачности в области военных активностей обеих сторон, что поможет избежать непредвиденных инцидентов в воздушном пространстве и на море.

«Отношения между Россией и НАТО достигли низшей точки, невиданной со времён холодной войны. Диалог — лучший способ отреагировать на напряжение», — подчеркнул Столтенберг.

Die Welt напоминает, что совет Россия-НАТО существует с 2002 года. При этом диалог по оборонительным вопросам между Москвой и альянсом существует уже с 1991 года. Согласно информации Die Welt, новая встреча совета Россия-НАТО может состояться после саммита Джо Байдена и Владимира Путина, запланированного на середину июня.