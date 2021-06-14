Daily Mail: Джонсон призвал НАТО противостоять Китаю, поглядывать за Россией и не доводить до новой холодной войны

На саммите Североатлантического альянса в Брюсселе Борис Джонсон высказал мнение, что организация должна противостоять набирающему силу Пекину, но не доводить ситуацию до «новой холодной войны». Глава британского правительства также подчеркнул, что блоку необходимо не забывать о Москве, которая не спешит «изменить своё поведение», несмотря на все уговоры западных стран, сообщает Daily Mail.

Североатлантическому альянсу необходимо противостоять «вызовам» и «возможностям» набирающего силу Китая. Такое мнение на саммите организации в Брюсселе высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Daily Mail.

По мнению политика, военный блок должен «модернизироваться» и признать, что Пекин является «гигантским фактом в нашей жизни». При этом он подчеркнул, что никто из западных лидеров не хочет конфликта с Поднебесной.

«Я не думаю, что сегодня кто-то из присутствующих за этим столом хочет скатиться в новую холодную войну с Китаем. Сомневаюсь, что здесь найдутся такие люди», — сказал Джонсон.

У британского правительства вызывает тревогу «растущая жёсткость» китайской дипломатии, в том числе «ограничение прав человека» в Гонконге. Поэтому, по словам Даунинг-стрит, на сегодняшнем саммите задача Джонсона — «обозначить для НАТО необходимость смотреть за пределы Евроатлантического региона, чтобы решать проблемы в других регионах, в том числе в Индо-Тихоокеанском», отмечает издание.

Кроме того, накануне важной встречи Байдена с Путиным британский лидер призвал проявлять бдительность в отношении Москвы. «Я всегда надеюсь, что дела с Россией пойдут лучше… но боюсь, что с точки зрения Великобритании всё выглядит довольно удручающе», — признался он.

«Когда я увиделся с президентом Путиным, я не стал ходить вокруг да около. Я сказал: «Послушайте, мы готовы действовать по-другому, мы готовы попытаться установить более близкие отношения, но вы должны изменить своё поведение», — рассказал Джонсон.

«Вы помните, что произошло в Солсбери, где невинные представители общественности были отравлены «Новичком», одна женщина трагически погибла. Так себя не ведут. Тогда союзники по НАТО поддержали Великобританию, и я знаю, что президент Байден в течение следующих нескольких дней будет передавать довольно жёсткие послания президенту Путину», — добавил премьер.

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