El Mundo: в НАТО надеются, что Байден залечит раны, оставленные Трампом
Прошло уже почти пять месяцев с того момента, как в Вашингтоне сменился глава Белого дома, однако раны, оставленные предыдущим президентом, так и не затянулись.
В истории Североатлантического альянса и раньше были очень напряжённые моменты: от разрыва с Францией во времена де Голля до кризиса, связанного с войной в Ираке в 2003 году. Но четыре года правления Дональда Трампа были самыми неспокойными. Именно тогда НАТО было как никогда близко к трагедии — внезапному выходу США из блока. Драмы удалось избежать, и после первого же саммита представителей альянса с Джо Байденом в Белом доме атмосфера в Брюсселе стала совсем иной.
Уже нет разговоров ни о «смерти мозга» в Североатлантическом альянсе, ни о его роспуске, не ставится под сомнение основная идея НАТО — готовность пойти на всё, чтобы помочь атакованному партнёру. И уже никто никого не обвиняет в нежелании платить положенное и в стремлении нажиться за счёт других.
Если к вечеру ближайшей среды ситуация в этом плане не изменится, то многие сочтут проводимый 14 июня саммит Североатлантического альянса успешным.
Кроме того, если лидерам стран НАТО удастся добиться успехов по программе блока до 2030 года и расширить философию, добавив пункты о том, что тратить на оборону нужно не только больше, но и эффективнее, а также о том, что наиболее действенным способом для достижения этой цели может стать координация инвестиций, то генеральный секретарь Йенс Столтенберг «будет спать крепко, как никогда раньше».
«Для альянса и нашей коллективной безопасности настал решающий момент. Мы живём в эпоху глобальной конкуренции со множеством одновременных угроз и вызовов. Агрессивность России, возвышение Китая, постоянная угроза терроризма, всё более изощрённый саботаж, изменение климата ... Ни один человек, ни одна страна, ни один континент не может справиться со всем этим в одиночку, однако ни Европа, ни Соединённые Штаты не одиноки, мы объединены в рамках НАТО. Согласно нашим опросам, 80% граждан считают, что трансатлантические отношения являются наиболее важными для безопасности и обороны», — заявил Столтенберг в преддверии предстоящего саммита НАТО.
Данные, опубликованные в эту пятницу в Брюсселе, показывают, что союзники по альянсу за последние пять лет увеличили свои вложения в оборону в среднем более чем на 4% и что в течение этого года они, как ожидается, увеличат их ещё на 4,1%. В 2014-м только три страны — Греция, США и Великобритания — выполняли данное в том же году, ещё при администрации Обамы, обещание тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Сейчас уже 10 стран преодолели обещанный порог, а ещё девять расходуют на эти цели более 1,5% ВВП. Однако внизу списка остались те же страны — Люксембург с расходами в 0,57% от своего ВВП и Испания с 1,02%, пишет El Mundo.
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