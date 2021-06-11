ПН: Зеленский надеется, что саммит НАТО поможет «сдержать российскую агрессию»

Владимир Зеленский надеется, что саммит НАТО-2021 поможет «сдержать российскую агрессию против Украины». Как сообщает «Перший незалежний», украинский президент также отметил важность для Украины подтверждения альянсом политики открытых дверей и действительности решения от 2008 года по Плану действий по членству.
Владимир Зеленский выразил надежду, что саммит НАТО-2021 поможет «сдержать российскую агрессию против Украины». Как передаёт «Перший незалежний», об этом украинский президент сообщил в Twitter.
«Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию российской агрессии», — написал Зеленский.
Также Владимир Зеленский отметил важность для Украины подтверждения альянсом политики открытых дверей и действительности решения от 2008 года по Плану действий по членству.
Кроме того, Зеленский провёл телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе разговора украинский президент рассказал об угрозах со стороны России.
Как напоминает канал, несколько дней назад заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что сейчас в НАТО нет консенсуса относительно предоставления Украине и Грузии Плана действий по членству в Альянсе.
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