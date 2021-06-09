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СТРАНА: Блинкен сообщил, чего США ждут от Украины перед визитом Зеленского в Белый дом

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Глава Госдепа Энтони Блинкен рассказал, чего ждут в Вашингтоне от Украины до встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского. Как пишет «СТРАНА», Блинкен отметил, что Киеву необходимо показать результаты в борьбе с коррупцией и реформировании корпоративного управления.
СТРАНА: Блинкен сообщил, чего США ждут от Украины перед визитом Зеленского в Белый дом
Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне хотят увидеть результаты в борьбе с коррупцией и реформировании корпоративного управления на Украине до встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в июле. Как передаёт «СТРАНА», об этом глава Госдепа сказал на слушаниях в Комитете по вопросам ассигнований Сената США.

Сенатор Крис Мерфи спросил у Блинкена, чего американская сторона ожидает от Украины перед визитом Зеленского в Белый дом.

«Существует целый перечень сфер, в которых для Украины важно добиться прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему - функциональную и такую, которая тщательно выбирается и имеет независимый надзор; корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет транспарентным; а также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов», — ответил госсекретарь США.

Также он сказал, что Украина страдает от агрессии с двух сторон. 

«Украина сталкивается с агрессией с двух сторон: с внешней из России и внутренней — с коррупционными силами, которые отводят её от демократии, которую она пытается построить», — отметил Блинкен.

По его словам, принятие законодательства по борьбе с коррупцией  хороший шаг, но недостаточный, поскольку законы необходимо воплотить на практике.

«Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности. Это направит мощный сигнал о том, что это не только слова на клочке бумаги, а что они чего-то стоят», — добавил Блинкен.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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