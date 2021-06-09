СТРАНА: Блинкен сообщил, чего США ждут от Украины перед визитом Зеленского в Белый дом

13:22 Шойгу объявил о начале программы модернизации военкоматов Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей объявил о запуске проекта по модернизации военных комиссариатов во всех регионах страны.

13:20 Вермален назвал Дзюбу ключевым игроком сборной России на Евро-2020 Защитник сборной Бельгии Томас Вермален поделился ожиданиями от матча с национальной командой России в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

13:18 Госдума приняла поправки о запрете публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», предусматривающие запрет на публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

13:16 В Сочи возбудили дело по факту стрельбы в судебных приставов В Сочи возбуждено уголовное дело после того, как в Адлерском районе мужчина застрелил двух судебных приставов, которые пришли выселять его по решению суда.

13:14 Министр спорта назвал задачу сборной России на Евро-2020 Министр спорта России Олег Матыцин посетил тренировку национальной команды на базе в Новогорске перед стартом чемпионата Европы по футболу — 2020.

13:05 Онищенко выразил соболезнования близким погибших при пожаре в Рязани Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко выразил соболезнования близким погибших при пожаре в рязанской клинической больнице имени Н.А. Семашко.

13:02 В ЯНАО локализован природный пожар площадью около 60 га В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) произошёл ландшафтный пожар. Площадь возгорания составила 57,8 га.

13:02 Европейский суд отменил решение о продлении санкций против Януковича Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета Евросоюза о продлении заморозки активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына.

13:00 В честь 100-летия со дня рождения Юрия Никулина в Москве пройдёт ряд мероприятий Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин рассказал о мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина.

12:59 В Подмосковье установят 229 детских площадок в 2021 году Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что в регионе до конца года планируют установить ещё 229 детских площадок.

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12:55 В РСТ допустили возвращение полётов в Турцию с июля Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что полётные программы между Россией и Турцией могут восстановиться в июле.

12:53 Полиция Дании прокомментировала запрет на въезд россиян в страну Начальник Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль поделился мнением о запрете правительства Дании на въезд россиян на территорию страны, который помешает болельщикам сборной России посетить матч группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 Дания — Россия.

12:45 Сторона Сизиковой подаст жалобу против распространения показаний, способствовавших аресту тенниситки Адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой Фредерик Бело прокомментировал задержание своей клиентки в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на турнире «Ролан Гаррос».

12:43 Автоэксперт прокомментировал ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде Автоэксперт Роман Гуляев прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой закона об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

12:37 Блогер Хованский признал вину в оправдании терроризма Блогер Юрий Хованский заявил, что признаёт вину за исполнение песни с оправданием терроризма и полностью раскаивается.

12:35 Госдума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия Госдума приняла закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им.

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12:30 В Бурятии четверо пострадали во время взрывных работ на месторождении В Бурятии четыре человека пострадали во время проведения взрывных работ на месторождении Олонь-Шибирского месторождения Тугнуйского угольного разреза.

12:27 Создатели вакцины «Спутник V» удостоены государственной премии по науке По указу президента России Владимира Путина государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий за 2020 год присуждается создателям вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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12:23 Следствие по MH17 отклонило показания о пуске ракеты из зоны ВСУ Совместная следственная группа по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17, на востоке Украины отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны Амвросиевки, где в тот момент дислоцировались ВСУ.

12:22 Семьям жертв и пострадавшим при пожаре в рязанской больнице будет оказана помощь Губернатор Рязанской области Николай Любимов принёс соболезнования семьям погибших при пожаре в больнице имени Семашко. Также он распорядился оказать всю необходимую помощь родственникам жертв и пострадавшим.

12:21 В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли выселять его по решению суда.

12:12 Лавров назвал пандемию коронавируса тестом на настоящую дружбу Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала проверкой на настоящую дружбу среди стран, отметил на международном форуме «Примаковские чтения» глава МИД России Сергей Лавров.

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12:09 Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о пожаре в Рязани Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о пожаре в рязанской клинической больнице имени Н.А. Семашко.

12:08 Госдума ужесточила наказание за вождение в нетрезвом виде Госдума приняла закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

12:07 Экономист поддержал идею приравнять букмекерские конторы к казино Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал инициативу директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина приравнять букмекерские конторы к казино и ограничить право данных организаций на приём ставок в онлайн-режиме.

11:55 Лавров заявил об отсутствии завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена В Москве не ожидают достижения каких-то прорывных договорённостей на саммите президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

11:52 СЭ: «Зенит» снова готов сделать предложение ЦСКА по Влашичу Петербургский «Зенит» предпримет очередную попытку приобрести полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

11:51 Госдума приняла закон о поиске пропавших людей по данным геолокации Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, упрощающий поиск пропавших людей по геолокации.

11:49 Медведев прокомментировал поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о поражении от грека Стефаноса Циципаса в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос».

11:47 В ВОЗ предупредили о риске новых пандемий в будущем Эпидемиолог при Цюрихском университете, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Роберт Штеффен напомнил, что существует риск появления в будущем новых пандемий, в том числе вызванных ранее неизвестными вирусами.

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11:37 В Москве эксклюзивную карту «Тройка» оформили более 4 тысяч раз В столице транспортную карту «Тройка» с эксклюзивным дизайном оформили более 4 тыс. раз.

11:36 Сапега рассказала в письме родным о первых днях в СИЗО Белоруссии Задержанная в Минске россиянка Софья Сапега рассказала в письме родным о первых днях, проведённых в СИЗО Комитета государственной безопасности Белоруссии.

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11:21 В России за сутки зафиксировано 10 407 новых случаев коронавируса В России за сутки зафиксировано 10 407 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 156 250, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

11:21 Черчесов высказался о внимании прессы к сборной России перед Евро-2020 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, читает ли прессу перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

11:19 Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.

11:15 Госдума приняла закон о бюджетной поддержке регионов Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, который обеспечит дополнительную финансовую поддержку регионов.

11:10 В МИД России отреагировали на слова Зеленского о форме сборной Украины на Евро-2020 Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что новая форма украинской сборной для чемпионата Европы по футболу — 2020 является особенной и умеет шокировать.

11:07 Стали известны подробности начала пожара в больнице Рязани Стало известно, как начался пожар в клинической больнице имени Н.А. Семашко в Рязани.

11:05 Источник сообщил о задержании в Петербурге блогера Хованского В Санкт-Петербурге задержан блогер Юрий Хованский, сообщил источник RT в силовых структурах.