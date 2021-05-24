CNN: пойдут на благо и нам, и им — Блинкен высказался за стабильные отношения США с Россией
Вы только что провели встречу с министром иностранных дел России Лавровым. Я хочу вот о чём вас спросить: ведь это страна, которая, по мнению американской разведки, стоит за, вероятно, крупнейшим кибервзломом Америки за всю её историю. Она же развёртывала группировку в сто тысяч человек на границе с Украиной и по-прежнему различными способами противостоит американским интересам. По сути, она играет роль вредителя на мировой арене. Считаете ли вы, что есть какой-то шанс, что это изменится?
ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Послушайте, я бы сказал, что у нас получился конструктивный, очень деловой диалог, который продлился почти два часа. Президент Байден послал президенту Путину очень чёткий сигнал, и я повторил министру иностранных дел Лаврову то, что было сказано Путину: мы бы хотели более стабильных и предсказуемых отношений с Россией; в мире происходит много событий, и работы, призванной сделать жизнь наших граждан немного лучше, предстоит немало. Более стабильные и предсказуемые отношения пойдут на благо и нам, и им, и я бы даже сказал, что и на благо всего мира.
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