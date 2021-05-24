CNN: пойдут на благо и нам, и им — Блинкен высказался за стабильные отношения США с Россией

Администрация Байдена хотела бы наладить с Россией стабильные и предсказуемые отношения в духе сотрудничества во многих областях, которые пойдут на пользу и Вашингтону, и Москве, заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. Тем не менее, по словам дипломата, США готовы дать России решительный отпор, если она продолжит свои опрометчивые и агрессивные действия.

Вы только что провели встречу с министром иностранных дел России Лавровым. Я хочу вот о чём вас спросить: ведь это страна, которая, по мнению американской разведки, стоит за, вероятно, крупнейшим кибервзломом Америки за всю её историю. Она же развёртывала группировку в сто тысяч человек на границе с Украиной и по-прежнему различными способами противостоит американским интересам. По сути, она играет роль вредителя на мировой арене. Считаете ли вы, что есть какой-то шанс, что это изменится?



ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Послушайте, я бы сказал, что у нас получился конструктивный, очень деловой диалог, который продлился почти два часа. Президент Байден послал президенту Путину очень чёткий сигнал, и я повторил министру иностранных дел Лаврову то, что было сказано Путину: мы бы хотели более стабильных и предсказуемых отношений с Россией; в мире происходит много событий, и работы, призванной сделать жизнь наших граждан немного лучше, предстоит немало. Более стабильные и предсказуемые отношения пойдут на благо и нам, и им, и я бы даже сказал, что и на благо всего мира.

Очевидно, что существуют области, где сотрудничество будет для нас взаимовыгодным, вне зависимости от того, идёт ли речь об Афганистане, так называемой стратегической стабильности и договорах о контроле над вооружениями или же о борьбе с глобальным потеплением.





Однако так же ясно — и президент в этом плане настроен очень решительно — он дал понять, что если Россия продолжит предпринимать опрометчивые и агрессивные действия против нас или наших союзников и партнёров, то мы это без ответа не оставим. Не обострения или конфликта ради — а ради защиты наших интересов. Именно в таком ключе я провёл беседу с министром Лавровым. Очень важно ясно давать понять, что именно и по каким причинам ты делаешь. В конечном счёте, именно от России зависит, хочет ли она более предсказуемых и стабильных отношений. Нам нужно проверить это утверждение.

С нами был госсекретарь США Энтони Блинкен. Спасибо, что согласились выступить на программе.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН: Спасибо, что пригласили, Фарид.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 мая 2021 года.