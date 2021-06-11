Главред: Зеленский для Вашингтона не партнёр, хотя очень хочет им казаться
Во время встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом украинскому лидеру донесут, о чём стороны договорились во время американо-российского саммита и заставят выполнять договорённости «сильных мира сего». Такое мнение в комментарии порталу «Главред» озвучил политический эксперт Александр Кочетков.
По его словам, то, что Байден озвучит Зеленскому, определит весь сценарий дальнейших взаимоотношений Украины и России, ситуации в Донбассе и тому подобное. Кроме того, по мнению эксперта, на встрече с Зеленским Байден подчеркнет жёсткую позицию США по чувствительным вопросам, например, сотрудничества с МВФ, руководства Нафтогаза и тому подобное.
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