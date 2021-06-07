Axios: Зеленский умоляет Байдена о встрече с помощью интервью

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Axios, чтобы, по мнению издания, таким образом упросить Джо Байдена встретиться с ним до саммита с Владимиром Путиным в Женеве. При этом украинский лидер заявил о своей готовности провести встречу с главой Белого дома «в любой момент и в любой точке планеты».

Президент Украины Владимир Зеленский использовал часовое интервью по Zoom с изданием Axios, чтобы таким образом упросить американского лидера Джо Байдена провести с ним личную встречу ещё до запланированного на 16 июня саммита с Владимиром Путиным. Зеленский предложил главе Белого дома встретиться с ним «в любой момент и в любой точке планеты».



Между тем источник в администрации сообщил Axios, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался от этой идеи после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». Этот шаг вызвал обеспокоенность в Вашингтоне, поскольку американские власти посчитали, что Киев тем самым отказывается от усилий по борьбе с коррупцией.



Зеленский также не обошёл вниманием тему «Северного потока – 2». Как напоминает издание, в настоящее время российский газ идёт в Европу через Украину. Газопровод «Северный поток-2», прокладываемый из России в Германию, позволит Москве пускать голубое топливо в обход Украины.



«Это оружие, настоящее оружие в руках Российской Федерации, — заявил Зеленский. — И не очень понятно, почему пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как Соединённые Штаты».



По его словам, США — это единственная сила, способная остановить Россию.



Украинский лидер рассказал о том, как его собственный гнев превратился в разочарование в Соединённых Штатах из-за недавнего отказа Вашингтона вводить санкции по «Северному потоку — 2».



Как подчеркнул Зеленский, Байден подавал ему «прямые сигналы» о готовности США заблокировать строительство трубопровода. А затем пришло известие о том, что американский президент отказывается от санкций. Причём, по признанию украинского лидера, он узнал об этом из СМИ.



Президент Украины заявил, что был вынужден слушать пресс-брифинг Белого дома, чтобы получить объяснение случившемуся. Администрация тогда пояснила, что трубопровод уже почти завершён, и что Вашингтону важно сохранить хорошие отношения с Германией.



Зеленский в интервью Axios отметил, что понимает важность этих отношений, но при этом задал вопрос: «Сколько украинских жизней стоят отношения между США и Германией?»



Между тем он выразил надежду на то, что Байден, которого он сравнил с великим баскетболистом Майклом Джорданом, все ещё сможет перехитрить Россию и спасти Украину.



«В конце концов, я все ещё верю, что Байден — это Джордан в сфере политики», — сказал он.

Зеленский напомнил о том, как баскетболист умел внушить соперникам «ложное чувство победы», а затем «забирал победу в самую последнюю минуту».



«Если это не так, то будет очень жаль, причём не только мне, — заявил он. — Создастся ощущение, что в этих условиях у России появился отличный шанс одолеть США».



Зеленский также указал на то, что с момента вступления в должность в 2019 году он не наблюдал «стабильности или предсказуемости» со стороны Москвы. По мнению украинского лидера, недавнее наращивание военной мощи России на границах было попыткой оказать «психологическое давление» на Киев, при этом он отметил, что угроза до сих пор существует.