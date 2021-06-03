УП: Зеленский, уверен, что «Северный поток — 2» способны остановить только США и Байден

На встрече с делегацией американских сенаторов в Киеве Владимир Зеленский заявил, что остановить достройку «Северного потока — 2» могут только США и президент Джо Байден. Как передаёт «Украинская правда», Зеленский добавил, что запуск этого газопровода «лишит Украину средств, необходимых для укрепления армии, которая сегодня защищает всю Европу».
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что остановить достройку газопровода «Северный поток — 2» могут только США и президент Джо Байден. Как пишет «Украинская правда», об этом Зеленский заявил на встрече с делегацией сенаторов США в Киеве.
«Остановить достройку «Северного потока — 2» способны только США и Джо Байден. Это - мощное оружие, которое дают в руки России», — рассказал Зеленский по итогам встречи с сенаторами Джин Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мёрфи.
«Запуск этого газопровода лишит Украину средств, необходимых для укрепления армии, которая сегодня защищает всю Европу. Подчеркнул это в диалоге с сенаторами», — добавил Зеленский.
Как напоминает издание, ранее сенатор Джин Шахин напомнила о том, что Конгресс США принял первый пакет санкций в отношении «Северного потока — 2» в прошлом году, а также выразила надежду на принятие в этом году дополнительного пакета.
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