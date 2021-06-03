Украинская правда Оригинал

УП: Зеленский, уверен, что «Северный поток — 2» способны остановить только США и Байден

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На встрече с делегацией американских сенаторов в Киеве Владимир Зеленский заявил, что остановить достройку «Северного потока — 2» могут только США и президент Джо Байден. Как передаёт «Украинская правда», Зеленский добавил, что запуск этого газопровода «лишит Украину средств, необходимых для укрепления армии, которая сегодня защищает всю Европу».
УП: Зеленский, уверен, что «Северный поток — 2» способны остановить только США и Байден
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что остановить достройку газопровода «Северный поток — 2» могут только США и президент Джо Байден. Как пишет «Украинская правда», об этом Зеленский заявил на встрече с делегацией сенаторов США в Киеве.

«Остановить достройку «Северного потока — 2» способны только США и Джо Байден. Это - мощное оружие, которое дают в руки России»,  рассказал Зеленский по итогам встречи с сенаторами Джин Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мёрфи.
 
«Запуск этого газопровода лишит Украину средств, необходимых для укрепления армии, которая сегодня защищает всю Европу. Подчеркнул это в диалоге с сенаторами»,  добавил Зеленский.
 
Как напоминает издание, ранее сенатор Джин Шахин напомнила о том, что Конгресс США принял первый пакет санкций в отношении «Северного потока — 2» в прошлом году, а также выразила надежду на принятие в этом году дополнительного пакета.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Украинская правда Украина Европа
теги
Владимир Зеленский Джо Байден Европа Россия Северный поток США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров