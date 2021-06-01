Bloomberg: «символ улучшения отношений» — немецкая делегация направится в США для переговоров по «Северному потоку—2»

Немецкая «команда высокопоставленных переговорщиков» прибудет с визитом в Вашингтон для обсуждения проекта «Северный поток—2», передаёт Bloomberg. Ожидается, что в рамках встречи немецкая и американская делегации также обсудят вопросы, вызывающие напряжённость в отношениях, в том числе пошлины США на ввоз алюминия и стали из Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направляет в Вашингтон «команду высокопоставленных переговорщиков» для обсуждения проекта газопровода «Северный поток—2», сообщает Bloomberg.

В Вашингтоне немецкая делегация во главе с советником канцлера по внешнеполитическим вопросам Яном Хекером и главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Рёллером встретится с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Ожидается, что в ходе встречи, которая состоится за несколько дней до первого визита американского лидера Джо Байдена в Европу, стороны обсудят не только «Северный поток—2», но и попытаются устранить напряжённость в экономических отношениях двух стран. В частности, до сих пор нерешённым остаётся вопрос пошлин на ввоз алюминия и стали из Европы, введённых бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как напоминает Bloomberg, «Северный поток— 2» на протяжении нескольких лет является «основным источником трений в трансатлантических отношениях». Так, в Вашингтоне утверждают, что газопровод предоставит Москве новые рычаги влияния на своих союзников в Европе.

Новостное агентство называет визит «символом улучшения отношений между США и Германией при президенте Джо Байдене» и напоминает, что на прошлой неделе президент отказался вводить новые санкции против газопровода. Своё решение Байден объяснил тем, что проект почти завершён и такой шаг повредил бы отношениям США и Европы. При этом Меркель приветствовала более мягкую позицию Байдена.

На прошлой неделе в российской энергетической компании «Газпром» отметили, что работы по укладке труб продолжаются, однако пока рано называть сроки завершения проекта.