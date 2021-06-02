Усилит российское влияние в Европе и сделает Украину более уязвимой — Le Figaro оценила последствия запуска «Северного потока—2» для Европы

Несмотря на все препятствия, проект российского газопровода «Северный поток—2» близок к завершению, констатирует обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. Как отмечает журналист, трубопровод вызывает беспокойство в США, Европейском Союзе и в самой Германии. Его запуск грозит усилить влияние России в Европе, поставить под угрозу поставки американского сжиженного газа на континент, лишить Украину доходов от транзита газа и оставить Восточную Европу беззащитной перед российской угрозой, подчёркивается в статье.

Газопровод «Северный поток—2», в котором видят «троянского коня России», способного разгромить Европу, подчинив её Кремлю, обличают и в США, и в Европейском Союзе и в самой Германии, напоминает обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

Трубопровод, призванный удвоить объём экспорта российского газа в Европу благодаря прямому соединению России с Германией по дну Балтийского моря и в обход Украины, практически завершён, напоминает журналист. Однако, «как в марафоне или беге по горной местности, именно последние метры преодолеть труднее всего», отмечает автор статьи. Строительство последних километров было остановлено в 2019 году после введения экстерриториальных санкций Соединёнными Штатами, с самого начала выступавшими против этого проекта.

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге рассказывает, что экс-президент США даже угрожал выйти из НАТО в 2018 году, если строительство газопровода продолжится. Джо Байден также никогда не поддерживал проект, который стратегически и экономически ослабит Украину, увеличит зависимость ЕС от российского газа и ограничит европейскую политику диверсификации поставок, в то время как США стремятся экспортировать собственный сланцевый газ. Против газопровода высказываются и страны Центральной и Восточной Европы. Его завершение будет расценено Россией как капитуляция Европы — «ещё более важная, чем отступление Барака Обамы в Сирии в 2013 году», уверены они.

Тем не менее работы в датских водах возобновились, а Джо Байден, который ещё несколько недель назад называл Владимира Путина убийцей, похоже, уступил, констатирует журналист. Пока трудно сказать, сдался ли глава Белого дома под давлением Германии, однако американская администрация резко сменила курс, объявив о намерении отказаться от санкций против строительной и эксплуатационной компании Nord Stream 2 и её немецкого генерального директора Маттиаса Варнига. Президент США обосновал своё решение тем, что проект почти закончен и санкции будут «контрпродуктивными» для отношений между США и Европой. Как поясняет обозреватель, Байден намерен восстановить трансатлантические отношения, испорченные Дональдом Трампом. Он также ищет в ЕС союзников в противостоянии с Китаем, и ключевую роль здесь могут сыграть Германия и Франция. Таким образом, США сделали выбор в пользу Берлина и «рикошетом» удовлетворили Москву в преддверие запланированного на 16 июня в Женеве саммита между Байденом и Путиным.

Хотя российский МИД приветствовал заявления Вашингтона, американские намерения не слишком ясны, замечает автор статьи. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что несогласие США с проектом «Севрного потока» остаётся «непоколебимым». Возможно также, что США стремятся выиграть время до смены политического руководства Германии в сентябре и возможной победы на следующих выборах «Зелёных» — ярых противников газопровода.

Германия — одна из европейских стран, поддерживающих прочную связь с Москвой не только по историческим, но по экономическим причинам, пишет Лассер. С официальной точки зрения Германии, «Северный поток—2» укрепляет энергетическую безопасность Европы. В долгосрочной перспективе Берлин также рассматривает сотрудничество с Москвой как наилучший из возможных сценариев. Однако газопровод раскалывает политический класс Германии: если крайне правые и крайне левые политики выступают за, то в партии Ангелы Меркель ХДС на этот счёт нет единого мнения.

«Северный поток—2» — ещё одна возможность для России попытаться изолировать Украину от Европы. Вдобавок, это новый способ ослабить и расколоть западный мир, отрезав в политическом отношении Германию от США и её европейских партнёров», — полагает обозреватель. «Россия против господства США в Европе. Она предпочитает господство Германии. Однако господство Германии основано на российских углеводородах», — объясняет историк Франсуаза Том.

Если «Северный поток — 2» будет завершён и введён в эксплуатацию, газопровод станет новым вектором российского влияния в Европе, уверена автор статьи. Многие считают, что Украина, потеряв доходы от транзита газа, станет ещё уязвимее для военных действий России, чем сегодня. «Как только Украина вернётся на российскую орбиту, большие европейские страны последуют за ней, а маленьким останется только держаться», — предупреждает Франсуаза Том. Кроме того, трубопровод может также послужить поводом для милитаризации Балтийского моря со стороны России. Москва уже заявила о намерении усилить Балтийский флот новыми подводными лодками, оснащёнными крылатыми ракетами, а также самолётами и «береговыми комплексами» под предлогом обеспечения безопасности газопровода.

Если проект подойдёт к завершению, влияние Кремля в немецких деловых кругах, несомненно, также окрепнет. «Северный поток—2» оказывает коррозийный эффект на правительства в Германии, Австрии и Нидерландах, которые пострадали от высокого уровня коррупции со стороны «Газпрома» и России», — говорится в статье Атлантического совета*. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит в продолжении проекта потенциальный «проигрыш США и лично президента Байдена (...) , а также серьёзную геополитическую победу России». При этом, как подчёркивает Лассер, история газопровода, вероятно, далека от завершения.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.