УП: Зеленский назвал «стратегическим партнёрством» поставки американской вакцины

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00:18 Чесноков: сейчас любому теннисисту будет непросто обыграть Медведева Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу соотечественника Даниила Медведева над американцем Райлли Опелкой в третьем круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» (6:4, 6:2, 6:4).

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22:21 Испания и Португалия сыграли вничью в товарищеском матче В контрольном поединке перед стартом чемпионата Европы по футболу — 20202 сборные Испании и Португалии сыграли вничью.

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22:15 В сервис Russpass добавили 15 аудиоэкскурсий по Петербургу В туристический сервис Russpass добавили 15 аудиоэкскурсий по Санкт-Петербургу.

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