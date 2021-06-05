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УП: Зеленский назвал «стратегическим партнёрством» поставки американской вакцины

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Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за решение о поставках на Украину вакцины от коронавируса. Как пишет «Украинская правда», Зеленский добавил, что стратегическое партнёрство и познаётся в решении именно таких глобальных вызовов, как пандемия.
УП: Зеленский назвал «стратегическим партнёрством» поставки американской вакцины
Reuters

Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за решение о поставках на Украину вакцины от COVID-19. Как передаёт «Украинская правда», об этом украинский президент написал в четверг в своём Twitter.

«Благодарен за решение президента Джо Байдена о дополнительных поставках Украине вакцины от коронавируса. Стратегическое партнёрство и познаётся в решении именно таких глобальных вызовов. Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию», — написал Зеленский.

Как напоминает издание, 3 июня администрация Байдена объявила детальный план того, как она поделится первыми 25 миллионами доз вакцины против коронавируса с другими странами, среди получателей будет и Украина. США решили предоставить не менее 75% вакцин платформе COVAX, еще 25% страны получат напрямую.

 
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