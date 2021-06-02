Euronews: Перу выходит в лидеры по смертности от COVID-19 на душу населения

После пересчёта статистических данных по новой методике власти Перу подтвердили, что в этой стране выявлена самая высокая смертность от COVID-19 на душу населения. Критическая ситуация с заболеваемостью сохраняется и в других странах Латинской Америки, включая Венесуэлу и Аргентину. При этом из-за пандемии уровень жизни населения также заметно ухудшился, передаёт Euronews.
Перу — государство с самой высокой смертностью от коронавируса на душу населения. Об этом заявили власти страны. Они применили новую методику подсчёта числа заболевших и умерших, учли в том числе и статистическую избыточную смертность. Число погибших после пересчёта возросло почти втрое: с 69 тысяч — до более чем 180 тысяч.
Учитывая население Перу, смертность составила более 5 случаев на каждую тысячу человек. В последнее время в страну резко увеличились поставки вакцин: с начала этой недели привезли почти три миллиона доз.
А в Венесуэле ситуация с прививками гораздо хуже, по темпам вакцинации страна находится в самом низу списка южноамериканских государств — по одной дозе получили чуть более 1% населения. Прививочная кампания в стране началась в конце февраля, врачи получают препараты из России и Китая. Каракас заказывал и вакцины западного производства, но не получил их из-за долгов перед Всемирной организацией здравоохранения.
Крупная партия вакцины AstraZeneca прибыла накануне и в Аргентину. Эпидемическая ситуация там остаётся тяжёлой. В понедельник из-за этого страну лишили права проводить Кубок Южной Америки по футболу.
Коронакризис тяжело ударил и по экономике страны — значительно увеличился разрыв между бедными и богатыми. По официальным данным, за чертой бедности в стране живут 42% населения, среди детей младше 14 лет таких почти 60%.
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