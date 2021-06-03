Insider: дробовик за прививку — власти Западной Вирджинии придумали способ привлечь внимание к вакцинации

16:59
Попова заявила об отсутствии угрозы «чёрной плесени» в России
В России нет угрозы распространения грибкового заболевания мукормикоз («чёрная плесень»), заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
16:57
Володарский высказался об ограничении числа зрителей на ЧМ-2021 по пляжному футболу
Первый заместитель генерального директора организационного комитета чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России Илья Володарский рассказал об ограничении количества зрителей на турнире в связи с пандемией.
16:51
Карацев уступил Кольшрайберу во втором раунде «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение от немца Филиппа Кольшрайбера в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
16:46
Володин оценил заявление Минфина о снижении вложений средств ФНБ в доллары
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале прокомментировал заявление Минфина о снижении вложений средств ФНБ в доллары.
16:45
Грачёва вышла в третий круг «Ролан Гаррос» и сыграет с украинкой Костюк
Российская теннисистка Варвара Грачёва одержала победу над итальянкой Камилой Джорджи в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
16:41
В России выявлено более 1000 случаев новых штаммов коронавируса
В России выявили 1068 случаев заболевания британским, индийским и южноафриканским штаммами коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
16:39
Володарский: при подготовке к ЧМ-2021 по пляжному футболу будут приняты все меры безопасности
Первый заместитель генерального директора организационного комитета чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России Илья Володарский рассказал о подготовке к турниру в условиях пандемии коронавируса.
16:33
В оргкомитете ЧМ-2021 по пляжному футболу в России рассказали о постере турнира
Первый заместитель генерального директора организационного комитета чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России Илья Володарский высказался о постере турнира.
16:26
Песков заявил о подготовке прямой линии с Путиным
Российский лидер Владимир Путин в 2021 году намерен провести традиционную прямую линию с гражданами, подготовка к ней уже идёт.
16:25
Попова рассказала о планах создания «санитарного щита»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала о планах создания «санитарного щита».
16:21
Представлен официальный постер ЧМ-2021 по пляжному футболу в России
Международная федерация футбола (ФИФА) и оргкомитет чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, который состоится в России, представили официальный плакат турнира.
16:21
Песков назвал оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» гражданами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оскорбительными слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о намерении властей «дурачить народ» на выборах.
16:19
Нарышкин заявил о деградирующей ситуации в Афганистане
Ситуация в Афганистане деградирует, что может привести к новой эскалации внутреннего конфликта, предупредил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
16:00
Рада отклонила законопроект о предотвращении легализации нацизма
Депутаты Верховной рады Украины в ходе пленарного заседания отклонили законопроект о предотвращении легализации нацизма и героизации военных преступников.
15:58
Оздоев отреагировал на решение Дании не пускать россиян на матчи Евро-2020
Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Максим Мухин прокомментировал решение Дании не пускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу — 2020.
15:56
Источник: Нурмагомедов подпишет контракт с ФК «Легион Динамо»
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом «Легион Динамо».
15:49
Бобровский внесён в заявку на ЧМ под 32-м номером перед матчем Россия — Канада
Вратарь сборной России Сергей Бобровский внесён в заявку на чемпионат мира по хоккею 2021 года под 32-м номером.
15:49
Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Набережные Челны
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Набережные Челны, где проведёт совещание по развитию ПАО «КамАЗ». Об этом сообщает ТАСС.
15:44
Путин заявил, что поддержка бизнеса продолжится
Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка бизнеса продолжится.
15:44
Басманный суд продлил срок ареста Фургала
Басманный суд Москвы на месяц, а всего до одного года с момента задержания, продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
15:41
Мухин прокомментировал решение Дании не пускать россиян на матчи Евро-2020
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Максим Мухин прокомментировал решение Дании не пускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу — 2020.
15:36
В ЦБ прокомментировали планы по ключевой ставке
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах ПМЭФ-2021 сообщила о планах рассмотреть значение ключевой ставки на заседании совета директоров 11 июня.
15:35
Матыцин предположил, что Бобровский займёт место в воротах сборной России в матче с Канадой
Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о вратарской позиции сборной России в предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года с национальной командой Канады.
15:29
Решетников заявил об опережающем восстановлении российской экономики
Восстановление российской экономики идёт с опережением, возвращение к показателям IV квартала 2019 года возможно в июне-июле текущего года, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
15:28
Министр спорта поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ Россия — Канада
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года Россия — Канада.
15:26
Силуанов заявил об отсутствии планов по пересмотру НДФЛ
Правительство не рассматривает новых изменений по НДФЛ, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума.
15:25
ЕС расширил список стран, с которыми можно открыть внешние границы
Совет Евросоюза расширил список третьих стран, с которыми государствам ЕС рекомендовано открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации.
15:20
Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Зюзинский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тыс. рублей рэперу Алишеру Валиеву (Моргенштерну) за пропаганду наркотиков в песнях и клипах. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
15:20
Мухин попросил журналистов не задавать ему вопросов про переход в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин попросил представителей СМИ не задавать ему вопросов о трансфере в московский клуб.
15:17
Борисов заявил об увольнении замглавы «Роскосмоса»
Заместителя гендиректора «Роскосмоса» по строительству (в том числе космодрома Восточный) освободили от занимаемой должности .Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
15:13
«Локомотив» объявил об уходе Сухины
Руководство московского «Локомотива» приняло решение не продлевать контракт с начальником команды Станиславом Сухиной.
15:05
Белоусов: мировую экономику поразила инфляционная волна
Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что мировую экономику поразила инфляционная волна из-за ослабления денежно-кредитной политики и снижения трансграничного перетока капитала.
15:05
Александрова уступила Крейчиковой и не смогла пройти в третий круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от чешки Барборы Крейчиковой в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
15:00
Руководитель проекта VAR в России покинул РФС
Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин покинул Российский футбольный союз в связи с истечением срока контракта.
14:55
Путин оценил экономическую ситуацию в России
Российский лидер Владимир Путин на церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ оценил экономическую ситуацию в России.
14:47
Белоусов объяснил обнуление доли доллара в ФНБ угрозой санкций
Решение обнулить долю доллара в ФНБ вызвано угрозой санкций со стороны США, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
14:45
Боец Bare Knuckle FC поделилась отношением к провокационным фотосессиям
Боец Bare Knuckle FC (BKFC) Екатерина Макарова ответила на вопрос, согласилась бы она фотографироваться в провокационной фотосессии, если бы ей предложили $1 млн.
14:45
Минкультуры стало генеральным партнёром проекта RT «Россия: 85 приключений»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян и министр культуры России Ольга Любимова подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Россия: 85 приключений».
14:44
Генпрокуроры России и Армении подписали меморандум о приоритетных направлениях сотрудничества
Генпрокурор России Игорь Краснов и его армянский коллега Артур Давтян в ходе встречи подписали меморандум о приоритетных направлениях сотрудничества между ведомствами двух стран на 2021—2025 годы.
14:39
Глава МИД Венгрии оценил уровень отношений между ЕС и Россией
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал текущий уровень отношений между ЕС и Россией.
14:37
Королева Великобритании встретится с Байденом 13 июня в Виндзорском замке
Королева Великобритании Елизавета II встретится с американским лидером Джо Байденом и его супругой 13 июня в Виндзорском замке.
14:35
Макарова рассказала о советах, которые ей давали недоброжелатели
Боец Bare Knuckle FC (BKFC) Екатерина Макарова рассказала о самых оригинальных советах, которые поступали ей от недоброжелателей.
14:25
«Интер» объявил о назначении Симоне Индзаги на пост главного тренера
Бывший наставник римского «Лацио» назначен на пост главного тренера миланского «Интера».
14:24
Сийярто заявил, что Венгрия не политизирует вопрос вакцин
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью RT заявил, что страна смогла начать возвращение к нормальной жизни и восстановление экономики благодаря отличным темпам вакцинации населения от коронавируса. По его словам, причина в том, что Венгрия не политизирует вопрос применения вакцин.
14:21
Песков назвал чудовищным хищение денег у 96-летнего ветерана Пронина
Кремль в курсе истории с хищением денег у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина и рассчитывает, что преступников найдут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
14:20
Turkish Airlines: Турция упростила правила въезда для россиян
В авиакомпании Turkish Airlines сообщили, что Турция упростила правила въезда для туристов из России, разрешив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста.
14:14
Галлан ждёт, что в воротах сборной России сыграет Бобровский
Главный тренер сборной Канады поделился мнением о вратарской позиции национальной команды России в предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года.
14:05
Главный тренер сборной Канады поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ с Россией
Главный тренер сборной Канады высказался о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года с национальной командой России.
14:05
Песков оценил заявление Минфина о снижении вложений средств ФНБ в доллары
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минфина о снижении вложений средств ФНБ в доллары.
14:04
«Спартак» оштрафован за твит после дерби с ЦСКА
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по публикации «Спартака» в Twitter после матча 27-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА.