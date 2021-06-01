CNN: от бесплатной пиццы до элитной квартиры — власти разных стран идут на всё, чтобы заставить граждан вакцинироваться

Бесплатные товары, розыгрыши квартир и наличных и даже возможность выиграть корову — правительства стран по всему миру идут на любые ухищрения, чтобы побудить людей пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает CNN. Как отмечает телеканал, во многих странах стратегия «пряника», а не «кнута» для привлечения людей на уколы становится всё более популярной и доказывает свою эффективность.

Конечно же, это предложение, от которого вы не можете отказаться. На это, по крайней мере, надеются страны по всему миру, прилагая все усилия для того, чтобы побудить как можно больше людей к вакцинации. На кону дома, наличные и даже коровы — всё, чтобы соблазнить вакцино-скептиков сделать укол. Майкл Холмс расскажет подробнее.

Прилипчивая рэп-композиция — один из лучших способов позаботиться о том, чтобы к вам не прилип коронавирус. Власти провинции Сычуань на юго-западе Китая выпустили это видео, чтобы вдохновить людей пройти вакцинацию против Covid-19 — страна поставила цель привить 40% своего населения к июлю.

Подход «пряника, а не кнута» набирает популярность в странах по всему миру. По крайней мере, там, где запасов вакцин достаточно, чтобы попытаться поощрить тех, кто медлит закатывать рукава. С некоторыми из этих стимулов довольно трудно тягаться. В Гонконге строительные компании устраивают лотерею, главный приз которой — квартира стоимостью в миллион долларов. Но участвовать в розыгрыше могут лишь жители, получившие обе дозы вакцины. Пока всего 20% населения Гонконга получили первый укол.

ПРОХОЖИЙ: Да, я вакцинировался. Но пока сделал только один укол. Через несколько дней сделаю второй, так что да, я обязательно в этом поучаствую. Почему бы и нет, верно? Это же розыгрыш на удачу, а я удачливый. Вот и проверю, насколько.

Другие предложения не столь эффектны, но, возможно, чуть более практичны. Мэр сельского поселения на Филиппинах каждый месяц разыгрывает по корове. Без укола шансов на выигрыш нет.

В Израиле поощрения к вакцинации оказались одними из самых успешных в мире. Там заманивали людей в центры вакцинации бесплатной пиццей. В некоторых прививочных пунктах в Нью-Йорке к уколу прилагается бесплатный проездной на метро сроком на неделю.

МУЖЧИНА: Я не торопился (вакцинироваться), поскольку переболел коронавирусом в апреле прошлого года. Но когда я услышал об этом дополнительном поощрении, это замотивировало меня больше.

Чтобы повысить мотивацию граждан, некоторые компании предлагают бесплатный товар любому, кто похвастается сертификатом о вакцинации. Krispy Kreme раздают бесплатные пончики с глазурью, United Airlines проводят розыгрыш с возможностью выиграть бесплатный перелёт. Огайо недавно объявил первых победителей своей лотереи «Прививка на миллион». Одна из них стала обладателем миллиона долларов — потому что вакцинировалась.

ЭБИГЕЙЛ БУДЖЕНСКИ, победительница лотереи: Я действительно приехала в Кливленд из Цинциннати, чтобы посмотреть подержанную машину. И думаю, что в будущем всё же куплю подержанную машину. Дальше я пока не заглядывала.

Новые колёса и возможность куда-то выехать — учёным хотелось бы, чтобы этими бонусами от вакцинации воспользовалось больше людей. С вами был Майкл Холмс, CNN

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир: 30 мая 2021 года.