Independent: создаёт ложное чувство безопасности — Джонсона призвали отложить возвращение британцев к нормальной жизни

Независимые эксперты и правительственные советники в области здравоохранения призвали правительство премьер-министра Бориса Джонсона отложить полную отмену карантинных ограничений, запланированную на 21 июня, пишет The Independent. Так, учёные указали на признаки начала третьей волны коронавируса в Великобритании.

Четвёртый этап отменны ограничений, введённых для сдерживания распространения коронавируса, в Великобритании оказался под вопросом, после того как независимые эксперты и правительственные советники в области здравоохранения призвали повременить с «возвращением к нормальной жизни», сообщает The Independent.



Специалисты предупредили, что полная отмена ограничений на контакты между людьми и возобновление работы оставшихся сфер бизнеса, запланированные на 21 июня, могут создать «ложное чувство безопасности» на фоне третьей волны COVID-19 в стране. Эксперты призвали отложить этап, пока учёные не оценят влияние нового более заразного индийского штамма.



По словам профессора клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупты, отсрочка даже на несколько недель будет иметь очень важное значение, так как Великобритания близка к «достижению того уровня вакцинации, который поможет сдержать вирус».



По мнению Гупты, несмотря на то что заболеваемость в Великобритании упала до рекордного с конца лета уровня, в стране наблюдаются все признаки третьей волны коронавируса. При этом эксперт не призывает отказаться от отмены ограничений, а лишь отложить её до того момента, когда учёные лучше поймут новый штамм коронавируса. Так, он отметил, что премьер Борис Джонсон принял решение об отмене ограничений до появления индийского варианта.



«Какое-то время у нас может быть ложное ощущение безопасности, и именно это нас беспокоит», — заявил Гупта.



Профессор Адам Финн из Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации также указал на риск начала третьей волны в Великобритании, призвав «сделать всё возможное, чтобы минимизировать этот риск». Финн предупредил, что британское правительство может оказаться в ситуации, когда ему придётся идти на попятную и вновь вводить серьёзные ограничения.



При этом эксперты подчеркнули, что до сих пор неизвестно, насколько успешно покажет себя вакцина против индийского штамма, несмотря на высокие темпы вакцинации в Великобритании, пишет The Independent.



Теневой министр здравоохранения Джонатан Эшворт предупредил, что любое решение правительства Джонсона должно быть «основано на данных, чтобы обезопасить людей и предотвратить перегрузку Национальной службы здравоохранения». Наибольшей угрозой полной отмене ограничений является «министерская некомпетентность», когда министры отвлекаются на внутренние разборки и перекладывание вины.



В свою очередь, Британская медицинская ассоциация, представляющая интересы врачей по всей Великобритании, призвала правительство «действовать с максимальной осторожностью при рассмотрении вопроса о том, стоит ли отменять ограничения 21 июня». В ассоциации опасаются, что преждевременные решения подорвут усилия Национальной службы здравоохранения, и увеличит и без того серьёзную нагрузку на персонал, который и так «морально и физически истощён».