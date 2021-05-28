Times: «не имеют отношения к реальности» — Джонсон отверг обвинения экс-советника в ошибках в борьбе с пандемией

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок и премьер-министр страны Борис Джонсон назвали обвинения экс-советника Доминика Каммингса необоснованными, заявив, что делали «всё возможное» для защиты британцев в пандемию, пишет The Times. При этом, по словам главы государства, в настоящий момент правительство должно сосредоточиться на отмене карантинных ограничений и выводе страны из кризиса, вызванного распространением COVID-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на обвинения бывшего советника Доминика Каммингса, заявив, что они «не имеют никакого отношения к реальности», высказавшись в поддержку действий правительства по борьбе с распространением коронавируса, сообщает The Times.

«Я думаю, если можно так выразиться, некоторые комментарии, что я слышал, не имеют никакого отношения к реальности», — отметил Джонсон. По его словам, несмотря на то, что ситуация в стране была «невероятно сложной», каждое его решение было продиктовано «решимостью защитить жизни» британцев.

В частности, заявления Каммингса о том, что правительство не сумело защитить постояльцев и сотрудников домов престарелых, премьер назвал «нонсенсом». Джонсон рассказал, что для борьбы с распространением COVID-19 в домах престарелых был разработан отдельный план действий, а также выделено £1,4 млрд.

«Мы сделали всё возможное, чтобы защитить Национальную службу здравоохранения, а также дома престарелых», — подчеркнул глава государства.

При этом Джонсон призвал сосредоточиться на том, что «действительно важно для жителей страны». Так, по его словам, британцы ждут, что правительство выведет Великобританию из кризиса, вызванного распространением коронавируса, постепенно отменяя карантинные ограничения в стране.

На обвинения Каммингса ответил также министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок, которого бывший советник премьера обвинил в том числе в «публичной лжи». «Эти голословные обвинения относительно того, насколько я честен, не соответствуют действительности. Я всегда был честен с людьми как публично, так и в частном порядке», — приводит The Times слова министра.

Кроме того, Хэнкок обрушился на Каммингса, который ушёл в отставку в ноябре прошлого года, с ответными обвинениями, отметив, что «работа и функционирование правительства стали проще за последние шесть месяцев». «Думаю, общественность это видит», — добавил политик.

В защиту стратегии правительства выступили и другие члены кабинета министров Великобритании, в том числе министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления страны Роберт Дженрик. По его словам, хотя местами правительство могло бы справиться лучше, там всегда действовали в интересах страны и делали всё, что в их силах.

Как напоминает The Times, в среду Каммингс выступил на слушаниях в британском парламенте, в ходе которых заявил, что правительство не справилось с борьбой с пандемией, а Джонсон не годится на должность главы государства.