Guardian: ведущий инфекционист США призвал не праздновать победу над COVID-19 раньше времени

Предстоит ещё многое сделать, прежде чем Соединённым Штатам удастся справиться с коронавирусом. Такое мнение в интервью The Guardian высказал ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи. По его мнению, необходимо сохранять меры предосторожности, пока в стране существует заметная вирусная активность.

Ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям в США Доктор Энтони Фаучи предупредил: праздновать победу над COVID-19 ещё рано. Даже несмотря на то, что заболеваемость в стране упала до самого низкого уровня с июня прошлого года, сообщает The Guardian.

«Мы не хотим преждевременно объявлять о победе, потому что нам ещё предстоит многое сделать, — сказал Фаучи, который возглавляет Национальный института аллергии и инфекционных заболеваний (Niaid), в интервью изданию. — Но чем больше людей смогут пройти вакцинацию, тем безопаснее будет сообщество».

Прошедшие выходные ознаменовали неофициальное начало лета в США. И по крайней мере 50% взрослого населения страны, которые прошли полный курс вакцинации, смогли открыть сезон барбекю без масок и поездок на пляж, отмечает издание.

По данным Университета Джона Хопкинса, с 1 мая ежедневные случаи заболевания коронавирусом снизились на 53%. Но среди невакцинированных американцев показатели по-прежнему достаточно высоки. Кроме того, количество случаев COVID-19 в остальном мире продолжает увеличиваться.

«Пока существует определённая степень активности (коронавируса. — ИноТВ) во всём мире, всегда есть опасность появления вариантов, которые несколько снизят эффективность наших вакцин», — подчеркнул Фаучи.

От США требуют увеличить поддержку глобальным усилиям по вакцинации, и в последние недели власти страны обязались выделить 80 млн. доз в дополнение к пожертвованиям в размере $4 млрд, которые они пообещали потратить на инициативу Covax. Фаучи сказал, что эту дополнительную помощь Америка сможет оказать другим в самое ближайшее время.

«Сейчас мы обсуждаем на разных уровнях, как мы могли бы увеличить производство, чтобы получить дозы вакцины от компаний, которые уже производят их для нас. То есть получить больше доз, которые можно будет распределить среди стран с низким и средним уровнем доходов», — пояснил эксперт.

В то же время США должны решить проблемы, мешающие людям получить иммунитет от COVID-19. И речь не только о тех, кто выступают категорически против прививки. Многие американцы не смогли вакцинироваться из-за отсутствия информации, трудностей с транспортом или опасений относительно отгула, потому что оплачиваемый отпуск по болезни в США не гарантируется, подчёркивает The Guardian.

В этом месяце Белый дом направил дополнительные ресурсы в обделённые районы и поддержал усилия компаний, предоставляющих бесплатный проезд для людей, получающих прививку от коронавируса. Кроме того, ранее Байден призвал всех работодателей предоставить сотрудникам оплачиваемый отпуск для вакцинации и восстановления от любых побочных эффектов, а также ввёл налоговые послабления для малого и среднего бизнеса, чтобы поддержать эту инициативу.

«Сегодня доступность и удобство получения вакцины действительно поражают», — признал Фаучи. Но, по словам эксперта, до тех пор, пока подавляющее большинство американцев не получили прививку, риск заразиться COVID-19 в США всё ещё высок.

«Мы не можем отказаться от мер общественного здравоохранения, если в широком сообществе в Соединённых Штатах продолжает существовать определённая вирусная активность, — отметил Фаучи. — Хотя у нас меньше 30 000 случаев заражения в день, но это все ещё очень много».

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в пятницу 59,1% американцев от 12 лет и старше получили свою первую дозу вакцины. При этом полный курс прошли 47,4% населения США, обращает внимание The Guardian.