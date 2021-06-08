«Звонок вежливости»: «СТРАНА» выяснила, зачем Байден позвал Зеленского в Вашингтон

Вопреки надеждам украинской стороны, разговор между Зеленским и Байденом оказался скорее «звонком вежливости», пишет «СТРАНА». Во время беседы президент США произнёс несколько стандартных фраз поддержки и пригласил украинского коллегу в Штаты после своей встречи с Путиным. Впрочем, по мнению издания, для Киева этого оказалось достаточно, чтобы на время уменьшить негатив от женевской встречи, где Россия и США будут обсуждать Украину без участия самой Украины.

Владимир Зеленский и Джо Байден созвонились второй раз. Как пишет «СТРАНА», разговор между президентами США и Украины состоялся накануне европейского турне Байдена, а главное — поездки лидера США в Женеву, где он встретится с Владимиром Путиным.

Офис президента Украины добивался, чтобы перед этим состоялся контакт хозяина Белого дома с Зеленским, чтобы не создавалось впечатления, что Украину опять обсуждают без Украины. Однако американская сторона ограничилась «звонком вежливости», в ходе которого, судя по итоговым пресс-релизам, высказала Киеву несколько стандартных фраз поддержки и пригласила в Штаты после встречи Байдена с Путиным. Но на Украине это на некоторое время прикроет негатив от женевской встречи, где уже без присутствия Зеленского будут обсуждать, в том числе, и ситуацию на Украине, и войну в Донбассе.

Как продолжает издание, сначала о разговоре с Зеленским рассказал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме. Однако заговорил он об этом не по своей инициативе, а только после вопроса от журналистов. Они поинтересовались, будет ли Байден общаться с Зеленским накануне встречи с Путиным.

Салливан ответил, что это как раз только что произошло — он как раз шел на брифинг, когда президенты поговорили между собой.

«Президент Байден заявил президенту Зеленскому, что он будет отстаивать украинский суверенитет и территориальную целостность», — сказал советник Байдена.

По словам Салливана, президент США пригласил украинского коллегу в гости: «Он заявил президенту Зеленскому, что ждет, чтобы принять его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того как он вернется из Европы».

После заявлений Джейка Салливана в соцсетях у Владимира Зеленского появилась запись.

«Спасибо Джо Байдену за приглашение посетить Белый дом в июле, высказанное во время нашего телефонного разговора. Я с нетерпением жду этой встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США», — написал Зеленский, уточнив тем самым время встречи — июль.

Детальнее, о чём говорили, «СТРАНЕ» рассказал советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Разговор президентов Украины и США был абсолютно предметный, доверительный и касался максимально широкого спектра вопросов. Особенно в части аспектов безопасности для нашего региона. Фактически, это была обстоятельная сверка позиций двух государств перед предстоящими в июне саммитами. В частности, перед саммитом НАТО и встречей президента США с президентом РФ. Разговор президентов, кстати, длился дольше, чем было запланировано», — сообщил Подоляк.

Он подтвердил, что «президент Джо Байден прямо пригласил президента Владимира Зеленского в июле посетить Вашингтон. Это абсолютно недвусмысленно ставит точку во всех намеренно распространяемых слухах и спекуляциях о том, что якобы есть какие-то препятствия для контактов наших президентов. Никаких препятствий нет и быть не могло. У двух стран полноценные и максимально доверительные партнёрские отношения».

Как заключает издание, судя по лаконичности официальных сообщений с обеих сторон, разговор носил скорее ритуальный характер, направленный на демонстрацию поддержки Киеву перед «серьёзным разговором» с Москвой. При этом очевидно, что на реальные переговоры Байдена и Путина этот звонок вряд ли хоть как-то повлияет.

Зеленский ранее уже заявлял, что президент США должен с ним встретиться перед тем, как ехать к Путину чтобы проконсультироваться о стратегии переговоров по Украине, однако на консультацию «звонок вежливости» из Белого дома явно не тянет.

«Впрочем, подсластить пилюлю должно приглашение в Штаты. То есть встречаться с президентом Украины Байден хочет — но после Путина. И в этом есть определённый смысл. Если на саммите в Женеве стороны придут к договоренностям по Украине, то визит Владимира Зеленского в Вашингтон как раз будет удобным поводом донести ему суть принятых решений так сказать от первоисточника. Поэтому приглашение Байдена вселяет осторожную надежду на то, что некий проект урегулирования по Украине на переговорах с Путиным всё-таки появится. И, возможно, его уже согласовывают, раз украинского президента зовут в Штаты вскоре после этой встречи», — подводит итог украинское издание.