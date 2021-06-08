Axios: Киев неверно подал слова Байдена о плане действий по членству Украины в НАТО

Украинские власти в своём сообщении о телефонном разговоре между Джо Байденом и Владимиром Зеленским изначально неверно изложили позицию американского президента по предоставлению Киеву плана действий по членству в НАТО, пишет Axios. Как отмечается в статье, позднее украинская сторона исправила свою запись о содержании телефонного разговора между двумя лидерами.
Белый дом и украинское правительство изначально опубликовали различавшиеся друг от друга сообщения о содержании телефонного разговора между американским лидером Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Axios.
Правительство Украины первоначально сообщило на своём официальном сайте, что Байден «подчеркнул важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО». Однако в Белом доме заявили, что Байден в ходе телефонного разговора не выражал поддержку подобного шага.
«Украинцы неверно передали заявление и исправили свою запись*», — заявил изданию Axios представитель Совета национальной безопасности США.
При этом Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предоставления Украине уже в этом году плана действий по членству в НАТО.
Как напоминает издание, в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора между Зеленским и Байденом последний пригласил украинского президента провести в июле встречу в Белом доме.
* На сайте украинского президента теперь говорится следующее: «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в альянсе» (прим. ИноТВ)
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