Axios Оригинал

Axios: Киев неверно подал слова Байдена о плане действий по членству Украины в НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинские власти в своём сообщении о телефонном разговоре между Джо Байденом и Владимиром Зеленским изначально неверно изложили позицию американского президента по предоставлению Киеву плана действий по членству в НАТО, пишет Axios. Как отмечается в статье, позднее украинская сторона исправила свою запись о содержании телефонного разговора между двумя лидерами.
Axios: Киев неверно подал слова Байдена о плане действий по членству Украины в НАТО
Reuters

Белый дом и украинское правительство изначально опубликовали различавшиеся друг от друга сообщения о содержании телефонного разговора между американским лидером Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Axios.

Правительство Украины первоначально сообщило на своём официальном сайте, что Байден «подчеркнул важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО». Однако в Белом доме заявили, что Байден в ходе телефонного разговора не выражал поддержку подобного шага.

«Украинцы неверно передали заявление и исправили свою запись*», — заявил изданию Axios представитель Совета национальной безопасности США.

При этом Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предоставления Украине уже в этом году плана действий по членству в НАТО.

Как напоминает издание, в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора между Зеленским и Байденом последний пригласил украинского президента провести в июле встречу в Белом доме. 

* На сайте украинского президента теперь говорится следующее: «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в альянсе» (прим. ИноТВ)

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Axios США Северная Америка
теги
Белый дом Владимир Зеленский Джо Байден НАТО США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров