«Вести» подсчитали, во сколько украинцам обходится содержание Зеленского и его свиты

Расходы на структуру, которая занимается обслуживанием первого лица Украины растут из года в год. Как пишут «Вести», данный тренд заложил ещё Петр Порошенко, который увеличил смету на своё содержание с 2014 года по 2018 почти в три раза, однако Владимир Зеленский перешагнул эту планку. В этом году, согласно данным бюджета, совокупные расходы Госуправления делами выросли на треть и составляют рекордные $118 млн.

Аудит в элитных посёлках Конча-Заспа и Пуща-Водица, который в этом месяце инициировал Владимир Зеленский, набирает обороты. С государственных дач, которые там находятся, уже выселили 20 человек. Все они являются бывшими должностными лицами и, как заявил Зеленский, жили там за «символическую плату», в то время как основные затраты на содержание дач ложились на государство. Но, как выяснили «Вести», на самом деле содержание всех госдач обошлось украинцам дешевле, чем содержание и ремонт одного дома, где живет президент. Кроме того, расходы на главу государства за два года только выросли, поэтому издание решило разобраться, куда уходят деньги и почему так много.

Расходы на Госуправление делами — структуру, которая занимается обслуживанием первого лица государства, — из года в год растут. Тренд заложил Петр Порошенко, который увеличил смету на своё содержание с $33 млн* в 2014 году до почти $100 млн в 2018 году. Но Владимир Зеленский перешагнул эту планку. В этом году, согласно данным бюджета, совокупные расходы Госуправления делами выросли на треть и составляют рекордные $118 млн.

Выросли и расходы непосредственно на Офис президента. В этом году на нужды ведомства предусмотрено почти $48 млн, что на 44% больше, чем в 2020 году. Следовательно, если разделить на каждый день, сумма получается внушительной — $133 тыс, хотя ещё год назад президент стоил налогоплательщикам $88 тыс в день. Если разделить эту сумму на количество трудоспособного населения, которого на начало 2021 года насчитывалось 17 млн, выходит, что каждый работающий украинец тратит на президента почти $3 в год.

Одна из самых больших статей расходов президента — это перелёты. Первых лиц Украины обслуживает одноименная авиакомпания «Украина». На функционирование воздушного перевозчика высших должностных лиц предусмотрено в госбюджете почти $8,5 млн. В авиапарке президента насчитывается два самолёта украинского производства — Ан-74 и Ан-148, французский Airbus A319CJ, который был куплен за $86 млн и является самым престижным бортом авиапарка, а также вертолёт Ми-8.

Наибольшей популярностью у Зеленского пользуется французский Airbus. Там есть отдельный кабинет, зал для заседаний и спальня. В 2019 году на этом самолете Зеленский и его сопровождение налетали 215,5 часов. Вдвое меньше эксплуатировали Ан-148 (128,3 часов налёта) и вертолет Ми-8 (122,1 часа налёта). Ещё один Ан-74 пробыл в воздухе всего 15,6 часов.

В 2021 году, по данным единого веб-портала использования публичных средств, Зеленский совершил 18 из 120 предусмотренных официальных рейсов, которые обошлись налогоплательщикам почти в $270 тыс. Так, в начале этого года президент вместе с супругой Еленой и делегацией летал в ОАЭ на переговоры с наследным принцем Абу-Даби. Данная поездка стоила налогоплательщикам $62 тыс. Затем были перелеты в Доху ($42 тыс), Париж ($42 тыс), Стамбул ($20 тыс), Варшаву ($16 тыс). Сюда же стоит добавить и многочисленные внутренние перелёты, каждый из которых обходится в среднем по $9 тыс.

Но это стоимость только перелёта.Если брать все затраты в сумме, то, по информации Госуправления делами, в среднем один иностранный визит президента в 2021 году обходится $78 млн. Всего же, согласно паспорту бюджетной программы, на 2021 год по статье «организация иностранных визитов» для Зеленского заложено $2,5 млн, ещё $442 тыс предусмотрены на внутренние авиаперевозки. Отдельные деньги выделяются и на подготовку иностранных визитов. В 2021 году на эти цели предусмотрено около $300 тыс.

Кроме этого, огромные деньги тратятся на содержание авиапарка. Например, в этом году только на модернизацию французского Airbus A319CJ в Госуправлении делами хотят потратить $7 млн, причем речь идёт только об отделке интерьера.

Ежегодно растёт и президентский автопарк. Например, если на начало 2019 года на балансе автотранспортного предприятия числилось 215 автомобилей, то в 2021-м — уже 258. Причём, согласно паспорту бюджетной программы, в этом году планируется выделить еще $332 тыс на очередную закупку транспорта. Всего же на обеспечение переездов автомобильным и водным транспортом президента и руководителя Офиса президента в этом году планируется потратить почти $6,5 млн. В эту же сумму входит и обслуживание автопарка.

Но все эти авто используются не только для обслуживания президента. Парк работает также на Офис и Госуправление делами. Но есть транспорт, на котором передвигаются только первое лицо и VIP-делегации. В его числе два бронированных Mercedes-Benz S600 L Guard, два Mercedes-Benz S560, четыре Mercedes-Benz V-Сlass, одна Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Camry.

Если говорить непосредственно о президентском кортеже, то он, как правило, состоит из одних и тех же автомобилей и передаётся по «наследству». В частности, у Зеленского в кортеже пять машин: сигнальный автомобиль с проблесковыми маячками, который расчищает транспортный поток, Volkswagen Passat, автомобиль самого президента Mercedes-Benz S-Class, автомобили госохраны Mercedes-Benz V-Class, Volkswagen Transporter и ещё одно авто сопровождения — Volkswagen Passat с мигалками. Любопытно, что эти автомобили можно заметить во время всех официальных внутренних командировок Зеленского. Даже когда президент летит в регионы на самолете, заранее туда же выезжает и кортеж, чтобы его встретить.

Понятно, продолжает издание, что ни один официальный приём не обходится без угощений. А там обычно всё организовывается в лучших традициях: на проведение официальных мероприятий с участием президента в этом году хотят потратить $538 тыс. Всего запланировано 250 мероприятий.

Организацией мероприятий занимается специальное предприятие «Гарант Сервис». Согласно информации, размещенной в аналитической системе тендерных закупок ProZorro, среди закупок данного предприятия кроме традиционных продуктов нередко можно встретить крупные объёмы деликатесов, а также разнообразие алкоголя, вроде 12-летнего виски Chivas Regal, Jack Daniels, Red Label, шампанского Moet Chandon, а также текилы, вермутов и вина.

В заключение издание пишет ещё об одной статье расходов — это звонки иностранным лидерам, на которые в прошлом году было потрачено почти $11тыс, однако эти деньги пошли не на роуминг, как можно подумать, а на синхронный перевод. Например, за перевод с английского и французского. Так, почти $500 потратили на разговор с главой ЕБРР и почти столько же — с Эммануэлем Макроном.

* Для удобства чтения материала все суммы были переведены доллары США (прим. ИноТВ).



