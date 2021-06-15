Guardian: накануне встречи Путина с Байденом надежд на прорыв в отношениях мало

Незадолго до саммита лидеров России и США наблюдается мало признаков возможного прогресса в отношения двух стран по итогам встречи, пишет The Guardian. Как напоминает издание, отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке за последние годы, и количество разногласий значительно превышает возможности для сотрудничества. По мнению газеты, президентам вряд ли удастся договорится о чём-то помимо общего желания избежать скандала.

Признаки оттепели в отношениях России и США в преддверии саммита, назначенного на среду, не слишком заметны на государственном российском телевидении, констатирует The Guardian, замечая однако, что «это последнее место», где стоит их искать.

Как отмечает газета, не совсем отражая мышление Кремля, российские телевизионные эксперты охотно льстят руководству, изображая Байдена то как «дряхлого дедушку», то как пожилого политика, склоняющегося перед необходимостью встретиться с Путиным, то как школьника, опасающегося предстоящего столкновения с российским президентом.

Команда Байдена, действительно, не делала секрета из его тщательной подготовки: жена президента Джилл назвала его «даже слишком готовым». Белый дом подчёркивает, что у президента нет иллюзий по поводу «перезагрузки отношений с Россией», однако Байден утверждает, что есть некоторые вопросы — такие как контроль над вооружениями и, возможно, чрезвычайная ситуация с климатом — которые должны обсудить два лидера, и настаивает на восстановлении обычного стратегического диалога между официальными лицами США и России. В интервью телеканалу NBC News, вышедшем на экраны в понедельник, Путин заявил, что рассмотрит возможность налаживания такого диалога в зависимости от того, как пройдёт саммит в среду.

В реальности в последнюю неделю намёков на грядущий прорыв было немного, замечает газета. Решение российского суда в четверг вечером объявить организацию Алексея Навального «экстремистской» вернёт на повестку дня саммита вопрос о правах человека в России, а поддержка Россией Александра Лукашенко приведёт к спору о том, что Москва называет своей сферой влияния в Белоруссии и на Украине, несмотря на распад Советского Союза более 30 лет назад, прогнозирует издание.

«Не знаю, можно обойти это, — заметила Мелинда Харинг из Атлантического совета* во время недавнего круглого стола, организованного вашингтонским Центром национальных интересов, — Украина, Белоруссия, внутренняя политика России, расширение НАТО — всё вертится вокруг того, кому что принадлежит. Белорусам позволено самим решать свою судьбу, украинцам позволено решать свою судьбу или это право Владимира Путина? Я думаю, что это проблема, которую нельзя обойти».

Как передаёт газета, аналитики предположили, что предстоящий саммит окажется «скучной» и тщательно контролируемой «смертной тоской», поскольку обе стороны попытаются произвести что-то вроде «перезапуска» после «катастрофической» встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году. Как напоминает издание, высокопоставленных советников Белого дома тогда «хватил удар», когда Трамп вышел с переговоров один на один с Путиным и отверг заключение своего собственного ФБР о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Одна из советниц позже рассказала, что подумывала симулировать неотложную проблему со здоровьем, чтобы закончить пресс-конференцию.

На этот раз Белый дом не хочет проводить совместную встречу с журналистами, напоминает издание. «Это не соревнование в том, кто может лучше выступить на пресс-конференции, чтобы попытаться опозорить друг друга», — заявил по этому поводу Байден.

Тем временем, Москва и Вашингтон, похоже, мало о чём могут договориться помимо желания избежать скандала, замечает The Guardian. Отношения между Россией и США находятся в своём наихудшем состоянии за последнее время, напоминает газета. Единственные возможности для соглашения, скорее всего, будут связаны с сохранением оставшейся архитектуры контроля над ядерными вооружениями, которая подверглась дополнительному разрушению во времена администрации Трампа.

«Я думаю, что они встречаются, чтобы попытаться понять, зачем им нужны двусторонние отношения между Россией и Соединенными Штатами», - заявил, в свою очередь, Андрей Сушенцов из российского дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, смена администрации в Белом доме может привести к положительной динамике, как и нацеленность администрации Байдена на «стабильные и предсказуемые» отношения с Москвой — намеренно прагматическая повестка, которая, по его словам, соответствует и внешней политике России.

По его словам, встреча может позволить обеим сторонам заняться «домашней уборкой», чтобы предотвратить переход соперничества в более опасную стадию. По его словам, Москва будет судить об успехах по относительно скромной шкале. «Мы должны искать признаки того, что обе команды уважают друг друга как профессионалов. И может ли эта команда справиться с такой задачей? Может ли Байден с ней справиться? Потому что во времена администрации Трампа этого не случилось», — заметил эксперт.

*«Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.