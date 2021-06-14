Fox News: Сирия или всё-таки Ливия? — Байден запутался, где именно он собрался сотрудничать с Россией

Джо Байден в очередной раз допустил оговорку в своём выступлении. Отвечая на вопросы журналистов о возможной области взаимодействия между Россией и США, американский президент трижды ошибочно называл Сирию «Ливией», передаёт Fox News.

Во время пресс-конференции на саммите G-7 президент Джо Байден допустил очередную оплошность. Президент США перепутал Ливию и Сирию не один, а целых три раза, сообщает Fox News.

По словам телеканала, склонный к ошибкам американский лидер обсуждал возможность сотрудничества Вашингтона с Москвой на Ближнем Востоке. Он заявил, что Россия может оказать «жизненно важную помощь Ливии, население которой оказалось в настоящей беде».

После этого глава Белого дома предположил, что Россия «откусила больше, чем может прожевать», подразумевая её участие в сирийском конфликте. Но при этом он снова по какой-то причине упомянул Ливию, отмечает Fox News.

«Они (российские войска. — ИноТВ) находятся там без возможности навести порядок в регионе, этого нельзя добиться, не обеспечив основные экономические потребности людей, — сказал Байден. — Так что я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению, которое позволит нам спасти жизни людей, например, в Ливии».

Помощники предпочли не придавать особого значения этой очевидной оговорке. Они заявили, что Байден явно имел в виду Сирию, говоря о Ливии. Но это оправдание не спасло президента от насмешек в соцсетях.

«Мне нужно, чтобы СМИ пришли, перевели и рассказали нам, о чём именно говорил президент Джо Байден», — написал один из пользователей Twitter. «Наверное, когда бомбишь так много стран одновременно, трудно за всем уследить», — саркастически заметила ливанский политолог Сара Абдаллах. А интернет-издание RedState сочло, что Байден «съехал с катушек» на своей пресс-конференции.

После завершения саммита «Большой семёрки» Байден отправился в Виндзорский замок для частной аудиенции с королевой. Вскоре ему предстоит встретиться с лидерами ЕС и НАТО перед переговорами с Владимиром Путиным в Женеве, запланированными в среду, напоминает Fox News.