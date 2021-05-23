Daily Mail: то ли президент, то ли премьер — Байден запутался в должностях иностранных лидеров

На недавней церемонии награждения американский лидер допустил очередную оговорку. Он назвал своего южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина «премьер-министром». Более того, за несколько часов до этого он объявил главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху «президентом», передаёт Daily Mail.

Джо Байден по ошибке назвал президента Кореи Мун Чжэ Ина «премьер-министром». Более того, всего за день до этого он записал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в «президенты», сообщает Daily Mail.

По словам издания, 78-летний американский лидер оговорился, когда награждал ветерана корейской войны Ральфа Пакетта Медалью почёта. «Народ Корейской республики не забыл о вашей службе, доказательством чему служит тот факт, что здесь на церемонии находится премьер-министр Кореи», — заявил он.

Менее чем за сутки до этого глава Белого дома допустил ещё одну оплошность. Во время своей речи в честь прекращения огня между Израилем и ХАМАС он объявил Нетаньяху «президентом», утверждает Daily Mail.

Эта путаница — последняя из череды ошибок, которые дали недоброжелателям повод для шуток над самым старым президентом в истории Соединённых Штатов. В марте он дважды спотыкался, поднимаясь на борт самолёта. Оба раза он поднимался, обращал ситуацию в шутку и махал фотографам и репортёрам, напоминает издание.

Байден также подвергся критике в конце апреля за пресс-конференцию, посвящённой рекомендациям Центров контроля и профилактики заболеваний США по маскам. «Это последний вопрос, на который я отвечаю, а то у меня действительно будут проблемы», — заявил он.

Было непонятно, что именно Байден имел в виду под «проблемами». Но критики высмеяли президента, задаваясь вопросом: кто может доставить неприятностей «лидеру свободного мира», отмечает издание.

Оппоненты Байдена также унижали президента, выставляя его «марионеткой» администрации. У них вызывало недоумение, почему он избегает открытого общения с журналистами, которое, похоже, очень нравилось его предшественнику Дональду Трампу.

Во время президентской кампании противники посмеивались над Байденом. По их мнению, он опасался отправиться в турне по стране, потому что избиратели сразу бы поняли, что он слишком стар и хрупок для Белого дома. Но его сдержанная стратегия в конечном итоге окупилась, а президент Трамп не смог опровергнуть утверждения, что он плохо справился с первыми месяцами кризиса COVID-19, обращает внимание Daily Mail.

Впрочем, 74-летний Трамп сам сталкивался с неоднократными вопросами о психическом здоровье из-за частых «проколов». Он попадал на видео, когда подносил стакан воды двумя руками, прилагал значительные усилия, чтобы спуститься с трапа на выпускном Армии США в 2020 году, и делал «странные заявления» как в реальной жизни, так и в Twitter, подчёркивает издание.

Байден, допускавший ляпы на протяжении всей своей долгой политической карьеры, неоднократно опровергал слухи о своих когнитивных способностях. Он списывал их на то, что всю жизнь страдал от заикания, заключает Daily Mail.