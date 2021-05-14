«Как школьники на детской площадке» — Le Figaro объяснила помешательство мировых СМИ на Байдене

После прихода к власти в США Джо Байдена американские и европейские СМИ не прекращают расточать похвалы новому президенту, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, пресса спешит увидеть в новом американском лидере наследника Рузвельта, так же как в любом перспективном французском футболисте видят преемника Зидана. Корни этой «байденомании» лежат в президентских выборах 2016 года, когда СМИ в США окончательно раскололись на два лагеря, полагает газета.

«После четырёх лет правления Трампа сценарий, казалось, предопределён. Америка, захлёстнутая тройным масштабным кризисом (в области здравоохранения, социально-экономическим, демократическим), увидит в лице Джо Байдена своего мессию», — пишет Le Figaro. Американская и европейская пресса расточает ему похвалы, так же как новый президент США — «миллиарды тринадцатизначных федеральных планов».

Швейцарская газета Le Temps называет его «чудом в Белом доме», французская Le Monde — «семидесятилетним революционером» из-за его проекта огромных инвестиций в инфраструктуру, сопровождаемых повышением налогов, не заботясь о том, действительно ли этот персонаж, полвека проведший на переднем плане американской политики, имеет революционные черты.

На наших глазах происходит становление «нового Франклина Рузвельта», считают некоторые редакторы СМИ, охотно сравнивающие Джо Байдена с президентом США, вошедшим в историю благодаря экономическому интервенционизму и проведению «Нового курса» в экономике — беспрецедентной политики стимулирования, инвестиций и социальной защиты, целью которой был выход из кризиса 1929 года. Как поясняет газета, в основе этого сравнения лежит пиар-стратегия нового хозяина Белого дома, повесившего гигантский портрет своего прославленного предшественника в Овальном кабинете, а также второй план стимулирования экономики на сумму $2,3 трлн, направленный на модернизацию инфраструктуры страны.

«Ничего удивительного. Как и в футболе, где молодой французский игрок, ловко играющий ногами, автоматически получает прозвище от спортивной прессы «Новый Зидан», любой «прогрессивный» президент, который утверждает, что хочет порвать с рядом догм, имеет право на сравнение с 32-м президентом США», отмечает автор статьи, напоминая, что в своё время с Рузвельтом сравнивали и Барака Обаму, и Эммануэля Макрона.

Как поясняет газета, корни этой «байденомании» стоит искать в президентских выборах 2016 года, ускоривших разделение американских СМИ на два лагеря (демократы против республиканцев). Подобно Fox News, который решил занять одну из сторон, чтобы удержать консервативных зрителей, крупные медиагруппы, редакционная политика которых близка к Демократической партии, такие как CNN, MSNBC или The New York Times, фактически отказались от идеи вернуть прослойку яростных сторонников Трампа ради сближения с большей частью своей аудитории — даже ценой потери любого критического духа.

«Таким образом, мы перешли от постоянного возмущения «напыщенным» президентом, чьё карикатурное изображение иногда доходило до гротеска, к повествованию о человеке, который стоял на передовой борьбы за общественный прогресс, чтобы дать демократам ощущение жизни на заре новой эры», — констатирует издание. По мнению газеты, работа СМИ напоминает школьников на детской площадке. «Ученик приходит в школу с разноцветными резинками на запястье? На следующей неделе половина школы будет носить такие браслеты. The New York Times описывает Джо Байдена как «икону крутости»? France Inter на своих волнах пересказывает эту редакционную статью почти слово в слово», — приводит пример Le Figaro.

Кроме того, Джо Байден пользуется эффектом контраста со своим предшественником, отмечает издание. В новом американском лидере многие журналисты видят кого-то похожего на них самих: «человека лево-либеральных взглядов, сторонника консенсуса, который, похоже, больше заботится о пандемии, интересуется борьбой с глобальным потеплением, не будит призраков теорий заговора после поражения и не проводит часть своего времени, оскорбляя оппонентов в социальных сетях», — отсюда лестные портреты и хлёсткие сравнения.

Тем не менее ничто не говорит о том, что Джозеф Байден будет придерживаться линии Франклина Рузвельта, замечает газета. Парламентские выборы 2022 года могут подорвать этот сдвиг в экономической философии. «Будем надеяться, что в этом случае он не станет жертвой проклятия, подобного проклятию футболистов, в которых видели наследников Зинедина Зидана, которые несколько лет спустя обычно оказываются во второсортном клубе и снова попадают в круг забвения», — подытоживает автор статьи.