Ни пандемии, ни России — Fox News рассказал, о чём не спросили Байдена в ходе его первой пресс-конференции

В течение своей первой 62-минутной пресс-конференции на посту президента США Джо Байден ответил на вопросы лишь 10 журналистов, сообщает Fox News. Речь главным образом шла о миграционном кризисе на южной границе страны и затяжном процессе принятия законопроектов в сенате. При этом на многие важные темы, включая коронавирус и Россию, о которой постоянно говорят демократы, времени не осталось.
В ходе своей первой официальной пресс-конференции президент США Джо Байден ответил на вопросы всего 10 журналистов. При этом многие темы глава Белого дома и вовсе не осветил, пишет Fox News.
Как обращает внимание канал, большая часть вопросов 62-минутной встречи с прессой была посвящена текущему миграционному кризису на южной границе и торможению принятия законопроектов в сенате со стороны республиканцев. К слову, при предыдущей администрации демократы занимались тем же самым, добавляет ресурс. На обсуждение проблем, к примеру, связанных с пандемией, включая открытие школ и привлечение населения к вакцинации, времени попросту не осталось.
Байден ответил на ряд внешнеполитических вопросов — речь шла о Китае и Северной Корее. А вот Россию никто не упомянул, несмотря на то, сколько о ней постоянно говорят демократы, отмечает Fox News.
По наблюдениям корреспондента канала в Белом доме Питера Дорси, также не было вопросов о планах президента повысить налоги, решении свернуть американо-канадский проект строительства трубопровода Keystone Pipeline и перспективах трудоустройства в рамках инициативы «зелёной экономики».
Без комментариев остались и множащиеся скандалы вокруг губернатора Нью-Йорка демократа Эндрю Куомо, недавний активный приём на работу в администрацию американцев азиатского происхождения на фоне растущих антиазиатских настроений и личность и мотивы предполагаемого стрелка, убившего несколько человек в городе Боулдер.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказал мнение о поступке российского футбольного арбитра Кирилла Левникова, поддержавшего акцию Black Lives Matter, встав на колено перед матчем первого тура квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино.
Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал выступление своих подопечных в ритмическом танце на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев по итогам заседания сообщил, что Совет безопасности под председательством российского лидера Владимира Путина рассмотрел и одобрил проект «Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности».
Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета безопасности отметил, что «новые технологические решения порождают и новые риски», по его словам, «глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жёсткого информационного противоборства, для качественно нечестной конкуренции и кибератак».
Российский фигурист Никита Кацалапов, вместе с Викторией Синициной выигравший ритм-танец на чемпионате мира в Стокгольме, рассказал, что изменилось в его катании за последние шесть лет с момента проведения первенства континента в Швеции.
Бывший полузащитник и капитан сборной России по футболу Александр Мостовой объяснил, почему национальная команда не стала играть в два нападающих в матче с Мальтой на старте отбора на чемпионат мира 2022 года.
Специалисты из Нидерландов рассчитывают предпринять новую попытку по возвращению в фарватер судна Ever Given, которое перекрыло движение по Суэцкому каналу, через несколько дней, заявил официальный представитель занимающейся дноуглубительными работами в акватории компании Boskalis Мартейн Схуттевар.
В Петербурге с 10 апреля начинается новый сезон навигации по рекам и каналам. Каждую ночь в городе будут разводить мосты через Неву, Большую и Малую Неву, а также через Большую Невку. Продлится сезон до конца ноября.
Ежегодная экологическая акция «Час Земли» под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) традиционно пройдёт в Петербурге. В субботу, 27 марта, в 20:30 выключат подсветку более 40 зданий и мостов в центре города.
Три атомные подводные лодки России впервые одновременно всплыли из-подо льда в Арктике на расстоянии до 300 м друг от друга. Об этом доложил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов президенту России Владимиру Путину.
По решению оргкомитета Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» в 2020 году лауреатами стали 17 представителей Монголии, Белоруссии, Чехии, Таджикистана, Сербии, Абхазии, Южной Осетии, Армении и Казахстана.