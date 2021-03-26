Американцы будут ещё сильнее ненавидеть друг друга: ведущий Fox о планах Байдена пойти на второй срок

Во время своей первой пресс-конференции в должности президента Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что планирует добиваться своего переизбрания в 2024 году. По словам ведущего Fox News Такера Карлсона, лейтмотивом предвыборной кампании Байдена, как и в прошлый раз, будет «единство», а на деле американское общество ждёт ещё больший раскол и ненависть.

Джо Байден будет баллотироваться снова! Об этом он нам сегодня тоже рассказал! К концу второго срока Джо Байдену будет 86 лет — это на целых десять лет больше средней продолжительности жизни американских мужчин. Для справки, Джо Байден и так уже прожил дольше. Но в Джо Байдене нет ничего среднестатистического. Время ему только на пользу. Как некоторые сорта домашнего сыра, Джо Байден рассчитан на старение: он становится лишь острее и пикантнее. Его новая предвыборная кампания будет ещё вкуснее. Взгляните.



ЖУРНАЛИСТКА: Вы приняли решение о том, будете ли вы баллотироваться на второй срок в 2024 году? Вы ещё не начали кампанию по переизбранию, в отличие от вашего предшественника…



ДЖО БАЙДЕН, президент США: (Смеётся.) Мой предшественник в этом нуждался. (Смеётся.) Мой предшественник! О Боже, мне его не хватает! Мой ответ: да, я планирую баллотироваться на второй срок. Таковы мои ожидания.



«Я планирую баллотироваться на второй срок». Когда Джо Байден это говорил, нас не было в зале, но присутствовавшие сообщают, что явственно слышали, как кто-то за занавесом ахнул от ужаса. Источники утверждают, что это было очень похоже на голос Камалы Харрис. Мы не можем этого подтвердить. Зато мы можем известить вас о том, что Джо Байден уже выбрал лейтмотив для своей следующей избирательной кампании. Этот лейтмотив — единство.



Вы, наверное, думаете: «Погодите-ка! Разве единство не было лейтмотивом прошлой кампании Байдена, той, что закончилась в ноябре?» Да, было. Но тогда единства было недостаточно, вас ждёт ещё больше единства, дамы и господа! Целые экскаваторные ковши, целые фуры единства! Представьте себе каждый бассейн в Малибу, доверху заполненный единством! А потом ещё и все бассейны в Бель-Эйре! Вот о каких масштабах единства идёт речь.



И, конечно же, под единством мы подразумеваем политические меры, заставляющие американцев ненавидеть друг друга гораздо сильнее, чем когда-либо прежде. Вот что мы до сих пор получали от Джо Байдена, а скоро получим ещё больше.



ДЖО БАЙДЕН: В-третьих, я сказал, что баллотируюсь, чтобы объединить страну. И практически все вы говорили: «Нет, вы этого не сможете!» И хотя у меня пока не получилось объединить конгресс, я объединяю страну, если судить по данным опросов. Мы должны сплотиться.



Ого! Данные опросов! То, что по-настоящему котируется в Вашингтоне. Сегодня мы не проверяли, почём данные опросов, но должны отметить, что конкретно это заявление мы восприняли с определённой долей скептицизма. Пока ещё не все объединяющие стратегии Джо Байдена в полной мере объединили страну. Остались ещё некоторые взбалмошные уклонисты в американской глубинке, не до конца поверившие в его новую программу, согласно которой их будут унижать, ругать, разоружать и доводить до нищеты и бессилия с помощью налогов.



Очевидно, что эти люди мракобесы. Они, наверное, дружат с этими евангелистами-змеедержателями, которые жалуются, когда в раздевалку к их 8-летним дочерям входит какой-то мужик. Но какая разница? Невозможно нравиться всем!



Но знаете, кому вы можете нравиться, если вы Джо Байден? Средствам массовой информации! Репортёры очень довольны. Это та категория, которая совершенно единодушно любит и поддерживает Джо Байдена. И это видно по опросам!



Джо Байдену это хорошо известно. Но он не пытается угодить репортёрам. Он выше этого! Зачем ему сюсюкаться с The Washington Post, это ведь не какая-нибудь компания-эмитент кредитных карт в Делавэре! И сегодня Джо Байден объяснил, что, несмотря на свои большие успехи на южной границе, успехи, которые вы видите по телевизору, он не готов показать репортёрам, что именно он там делает! Ему положено знать, а они пусть выясняют, как хотят.



Дата выхода в эфир 25 марта 2021 года.