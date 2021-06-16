CNN: «довольно значимое рукопожатие» — в Женеве началась встреча между Путиным и Байденом

17:16
Юрист прокомментировал переход ИП на контрольно-кассовую технику
Ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин прокомментировал переход индивидуальных предпринимателей на контрольно-кассовую технику (ККТ).
17:16
В Москве рассказали о штрафах за невыполнение требований о вакцинации
Начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков рассказал о штрафах за невыполнение требований главного санитарного врача Москвы о вакцинации отдельных категорий граждан.
17:15
Дзюба причастен к 21-му и 22-х последних голов сборной России
В матче второго тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией капитан сборной России Артём Дзюба отметился голевой передачей.
17:14
В Госавтоинспекции рассказали о безопасных местах в автомобиле для перевозки детей
Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России Сергей Хранцкевич рассказал о наиболее безопасных местах в автомобиле для перевозки детей.
17:11
Резиденты технополиса «Москва» увеличили выпуск продукции на 23% в 2020 году
Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» увеличили выпуск продукции на 23% в 2020 году, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
17:09
В Женеве начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе
В Женеве начались переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе.
17:08
Новиков: у Шунина был шанс проявить себя в прошлом матче
Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков высказал мнение о непопадании голкипера Антона Шунина в стартовый состав сборной России на матч чемпионата Европы с национальной командой Финляндии.
17:06
Марио Фернандес доставлен в одну из больниц Петербурга
Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес не смог продолжить матч группового этапа Евро-2020 с Финляндией из-за травмы.
17:02
Москва в 2020 году экспортировала спортинвентарь на $17 млн
В 2020 году экспорт спортивных товаров из Москвы составил $17,06 млн, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
17:00
Эксперт напомнила о вступающих в силу с 1 июля налоговых поправках
Генеральный директор платформы «Рокет ворк» Анастасия Ускова напомнила о налоговых поправках, вступающих в силу с 1 июля.
16:59
Теннисистка Бертенс объявила о завершении карьеры по окончании сезона
Нидерландская теннисистка Кики Бертенс объявила о своём решении завершить спортивную карьеру по окончании сезона.
16:57
Объявлен шорт-лист конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявило шорт-лист.
16:56
МИД Литвы выразил России протест из-за самолётов над Балтийским морем
МИД Литвы выразил российской стороне протест в связи с якобы нарушением российскими самолётами воздушного пространства страны над Балтийским морем.
16:56
Сервис для данных о вакцинации работников в Москве заработает с 1 июля
Сервис для предоставления информации о вакцинации работников в Москве будет доступен на сайте мэра и правительства города с 1 июля.
16:55
В транспорте Москвы усилят меры безопасности из-за COVID-19
Главный санитарный врач Москвы Елена Игнатова выпустила предписание по мерам безопасности в городском транспорте.
16:55
В Госавтоинспекции рассказали об особенностях работы во время пандемии
Глава УГИБДД по Калужской области Алексей Холопов рассказал об особенностях работы во время пандемии.
16:54
Аналитики рассказали о популярности весеннего туристического кешбэка
Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru подвели итоги программы туристического кешбэка, в рамках которой туристы могли зарезервировать отель в России с 18 марта по 15 июня. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
16:51
Сборная России обыгрывает Финляндию после первого тайма матча Евро-2020
После первого тайма матча второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная России ведёт в счёте в поединке с Финляндией.
16:50
В Москве с начала пандемии выздоровели более 1,1 млн заболевших COVID-19
В Москве выздоровели 1 102 979 заболевших COVID-19 с начала пандемии коронавируса.
16:49
Рублёв победил Томпсона и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Галле
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над австралийцем Джорданом Томпсоном в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.
16:49
Миранчук открыл счёт в матче России с Финляндией
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук открыл счёт в матче второго тура Евро-2020 с Финляндией.
16:45
Перед переговорами Путина и Байдена в расширенном составе объявлен перерыв
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что перед переговорами российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в расширенном составе объявлен перерыв.
16:45
В Москве можно привиться от COVID-19 без столичной регистрации
Граждане без регистрации в Москве или без полиса ОМС могут сделать прививку от COVID-19 в столичных клиниках, заявили в Департаменте здравоохранения города.
16:38
Непомнящий прокомментировал уход Олича из ЦСКА
Бывший советник президента московского ЦСКА, российский тренер Валерий Непомнящий высказался о решении армейцев и главного тренера Ивицы Олича досрочно прекратить сотрудничество.
16:34
Федотов — об отмене гола Финляндии: сборной России повезло, что есть VAR
Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал отмену гола сборной Финляндии в ворота национальной команды России в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
16:30
Николаев: обычно Карасёву хорошо удаётся судить именно поединки на европейской арене
Бывший арбитр Алексей Николаев поделился ожиданиями от работы российского судьи Сергея Карасёва на матче группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Швейцарии.
16:28
Губернатор Курганской области привился от коронавируса
Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что сделал прививку от коронавируса.
16:28
Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили переговоры в узком составе, которые проходят в Женеве.
16:27
Фернандес получил травму в матче с Финляндией
Защитник сборной России Марио Фернандес получил травму в первом тайме матча второго тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией.
16:27
В РФПИ прокомментировали ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Москве
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщение о том, что в Москве вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.
16:25
В Ботсване обнаружили один из крупнейших алмазов в мире
В Ботсване обнаружен алмаз массой 1098,3 карата, который является одним из крупнейших в мире.
16:16
Экс-арбитр Николаев оценил судейство в первом туре группового этапа Евро-2020
Бывший арбитр Алексей Николаев высказал мнение о работе судей в матчах первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
16:16
На Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа
Кабинет министров Украины постановил продлить режим карантина на территории страны до 31 августа.
16:14
Главврачу рязанской больницы предъявлено обвинение по делу о пожаре
Главному врачу больницы в Рязани, где произошёл пожар, предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.
16:10
В Белом доме прокомментировали реакцию Байдена на вопрос о Путине
Американский президент Джо Байден в Женеве не кивал в ответ на вопрос журналистов, верит ли он российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом заявила директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд.
16:09
Роберто Карлос не согласен с тем, что у сборной России слабейшая команда на Евро-2020
Бывший защитник мадридского «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос высоко оценил шансы сборной России по футболу на выход из группы на Евро-2020.
16:06
Арбитр отменил гол сборной Финляндии в ворота России
Сборная Финляндии забила мяч в ворота команды России, однако взятие ворот было отменено.
16:00
Военный эксперт усомнился в возможности Киева создать «самую мощную армию» в Европе
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что при определённых обстоятельствах Киев будет вынужден создать «самую мощную армию» в Европе.
15:56
Переговоры Путина и Байдена в узком формате длятся уже более часа
Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком формате длятся уже более часа.
15:55
Губерниев признался, что его отец имел проблемы с алкоголем
Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что его отец испытывал проблемы с алкоголем.
15:51
Суд признал законным продление ареста экс-главе Пензенской области
Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву по делу о коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
15:43
Американский и французский астронавты вышли в открытый космос
Американский и французский астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке вышли в открытый космос для проведения технических работ снаружи МКС.
15:41
Нигматуллин назвал ожидаемой замену Шунина на Сафонова перед матчем с Финляндией
Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выход Матвея Сафонова в основном составе национальной команды на матч второго тура чемпионата Европы с Финляндией.
15:34
Президент Швейцарии поблагодарил организаторов саммита России и США
Президент Швейцарии Ги Пармелен поблагодарил всех причастных к организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
15:32
Зеленский не исключил создания Украиной «самой мощной армии» в Европе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при определённых обстоятельствах Киев будет вынужден создать «самую мощную армию» в Европе.
15:28
Финляндия назвала стартовый состав на матч с Россией
Сборная Финляндии объявила состав на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы с Россией.
15:27
В Томске мужчина с ножом напал на росгвардейца
Следственными органами СУ СК по Томской области возбуждено дело по факту нападения на сотрудника вневедомственной охраны управления Росгвардии.
15:15
Александрова обыграла Свитолину и вышла в третий круг турнира WTA в Берлине
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.
15:08
Александра Маринина рассказала о романе «Другая правда»
Российская писательница Александра Маринина рассказала о своём романе «Другая правда».
15:07
Собянин отменил запрет на использование скамеек в московских парках
Власти Москвы снова разрешили пользоваться скамейками в парках, следует из новой редакции указа мэра столицы Сергея Собянина, в котором определены ограничения из-за ситуации с коронавирусом.