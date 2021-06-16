CNN: «довольно значимое рукопожатие» — в Женеве началась встреча между Путиным и Байденом

В Женеве началась встреча между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Как отмечает CNN, лидеры уже обменялись «довольно значимым рукопожатием». А президент Швейцарии пожелал главам России и США плодотворных переговоров не только для их стран, но и для всего мира.

Итак, мы увидели рукопожатие, довольно значимое рукопожатие, Кларисса, между двумя этими лидерами — президентами России и США. Также вступительное заявление швейцарского президента (Ги Пармелена. — ИноТВ), которое было переведено на русский и на английский.

КЛАРИССА УОРД, корреспондент CNN: Да. «Добро пожаловать в город мира», — сказал швейцарский лидер. Также он пожелал плодотворных переговоров «не только для ваших стран, но и для всего мира».

Думаю, это как раз отчасти то, что важно помнить в этой ситуации, когда мы наблюдаем за этой встречей, рассматриваем её возможную историческую значимость. Здесь дело не только в том, что США и Россия собрались переговорить друг с другом — эта встреча касается и демократий, которым бросают вызов авторитарные режимы. Многие страны по всему миру будут смотреть, что сегодня произойдёт, можно ли вынести что-то из этой встречи и превратить в нечто продуктивное.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 июня 2021 года.