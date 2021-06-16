Макфол: США нужны Путину в качестве врага, а не в качестве открытого к сотрудничеству партнёра

Поскольку Владимир Путин не просил о проведении саммита с Джо Байденом, то для него победой станет просто появление на этой встрече рядом с американским лидером, заявил в интервью NBC бывший посол США в России Майкл Макфол. По его словам, российский президент уже чувствуют себя очень комфортно в плане этой встречи, поскольку у него нет необходимости налаживать отношения с Вашингтоном. Как утверждает бывший дипломат, Москве Соединённые Штаты нужны в качестве врага, а не в качестве открытого к сотрудничеству партнёра.
Бывший посол США в России Майкл Макфол участвовал в подготовительном совещании с Байденом. Он тоже уже встречался с Путиным. Я ранее пообщался с ним о том, чего Путин хочет здесь достичь и к чему должен быть готов президент Байден.
Об этой встрече попросил президент Байден. Как это влияет на динамику того, что произойдёт?
МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Думаю, на стороне Байдена это порождает некие ожидания относительно данного саммита. Владимир Путин об этом не просил. Всё, что ему нужно сделать, — появиться там, встать рядом с президентом США, и для него это победа. Это демонстрация того, что мир пытается установить с ним контакт.
Мой коллега Кир Симмонс взял большое интервью у Владимира Путина.
МАЙКЛ МАКФОЛ: Да.
Как вы думаете, что президент Байден может извлечь из этого интервью?
МАЙКЛ МАКФОЛ: Две вещи: во-первых, президента Путина не сдерживает правда, во-вторых, встречные обвинения в ответ на критику — сравнение вещей, которые никак друг с другом не связаны. Президент Байден должен быть готов и к тому, и к другому.
Президент Байден хочет найти общий язык по некоторым вопросам. А нужно ли Путину находить общий язык, нужно ли ему улучшение этих отношений?
МАЙКЛ МАКФОЛ: Нет. И именно поэтому он чувствует себя очень комфортно в плане этой встречи.
Это же важный момент.
МАЙКЛ МАКФОЛ: Да. Для него… он уже добился того, что хочет. Ему не нужно достигать с нами конкретных результатов. На самом деле мы нужны ему в качестве врага, а не в качестве открытого к сотрудничеству партнёра. Так что думаю, для него ставки довольно низкие.
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