Макфол: сейчас не время Байдену показывать радость в беседе с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным «из кожи вон лез», чтобы с ним подружиться, отмечает бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью MSNBC. И хотя Байден вряд ли станет себя так же вести, но ему стоит быть осторожнее, советует дипломат.
Вы знаете, я освещала двусторонние переговоры бывшего президента Трампа и Путина. Как вы считаете, что из действий Трампа в отношении России президент Байден может попытаться или попытается отмотать назад?
МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России, аналитик MSNBC по международным вопросам: Это было бы хорошим началом. Я считаю, что саммит в Хельсинки между Трампом и Путиным был худшим двусторонним саммитом в американской истории — как минимум с Россией или Советским Союзом. Вы помните, на той встрече американский президент из кожи вон лез, чтобы стать другом Путина. А Байдену не нужно становиться другом Путина, и я не думаю, что он попытается это сделать.
Но ему нужно быть осторожным. Когда бы вы ни собирали вместе двух лидеров на столь высоком уровне, есть тенденция в том, чтобы постараться наладить отношения, показать радость в общении. Мне кажется, это будет неуместно, учитывая всё то, что так агрессивно сделала Россия при Путине за последние несколько лет, включая Белоруссию, о которой вы сейчас говорили, этот невообразимый захват. А потом Путин пригласил Лукашенко провести с ним отдых в Сочи. И это всего через несколько дней после того сигнала Западу, что ему плевать на правила.
Сейчас не время для того, чтобы показывать радость в разговоре с Владимиром Путиным.
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